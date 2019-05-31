اصابة 11 متظاهرا فلسطينيا برصاص إسرائيلي شرقي غزة

Vendredi 31 Mai 2019



الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 11 متظاهرا، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة، الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، ووصل وكالة الأناضول، طبيعة هذه الإصابات.وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (لجنة فصائلية مُنظمة للمسيرات)، على التظاهرات، اسم "جمعة يوم القدس العالمي".ويوافق "يوم القدس العالمي"، يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام، ودعا له مرشد الثورة الإيرانية الأسبق، آية الله الخميني.ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.