اصابة 11 متظاهرا فلسطينيا برصاص إسرائيلي شرقي غزة

Vendredi 31 Mai 2019
الأناضول - غزة/هداية الصعيدي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 11 متظاهرا، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة، الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.
ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، ووصل وكالة الأناضول، طبيعة هذه الإصابات.
وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (لجنة فصائلية مُنظمة للمسيرات)، على التظاهرات، اسم "جمعة يوم القدس العالمي".
ويوافق "يوم القدس العالمي"، يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام، ودعا له مرشد الثورة الإيرانية الأسبق، آية الله الخميني.
ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، ووصل وكالة الأناضول، طبيعة هذه الإصابات.
وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (لجنة فصائلية مُنظمة للمسيرات)، على التظاهرات، اسم "جمعة يوم القدس العالمي".
ويوافق "يوم القدس العالمي"، يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام، ودعا له مرشد الثورة الإيرانية الأسبق، آية الله الخميني.
ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
En continu
- 10:56 كافون يدخل القفص الذهبي
- Hier 23:05 مجدي تراوي: الترجي جاهز لكل السيناروهات
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:59
|19:34
|16:08
|12:24
|05:01
|03:10
|
0°
|0°
|%
|:الرطــوبة
|تونــس
|0°
|
كم/س
|:الــرياح
Follow @babnet_Tunisie
( 74 082) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 023) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 66 413) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 449) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 792) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 277) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 148) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 838) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 355) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 986) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 239) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 968) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 022) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 940) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 576) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 190) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 183) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 138) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 30 766) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 30 554) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:Sly ( )
Sur: نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دقيقة