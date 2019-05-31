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جوائز ''دار الصباح'' للدراما التلفزية الرمضانية : ''المايسترو'' و''النوبة'' أبرز الفائزين بالجوائز

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
وات - فاز كل من مسلسل “المايسترو” للمخرج لسعد بن عبد الله ومسلسل “النوبة” للمخرج عبد الحميد بوشناق بالنصيب الأكبر من جوائز “دار الصباح” لأفضل الأعمال الدرامية التلفزية الرمضانية 2019.
وتعمل “دار الصباح” على تكريس هذه البادرة الثقافية كموعد سنوي، للاحتفاء بالدراما التلفزية الرمضانية وإثراء المشهد الثقافي والفني ودعم التفاعل البناء بين الإعلام والثقافة.
ومنحت “دار الصباح” بالمناسبة جائزتها التقديرية لفتحي الهداوي وأحمد الحفيان اعترافا باسهامات كل منهما في إثراء الدراما التونسية وإشعاعهما على الصعيد المحلي والدولي.


وضمن قائمة تتويجاتها لأفضل الأعمال الدرامية لرمضان 2019 منحت لجنة تحكيم دار الصباح جوائزها على النحو التالي:

أسندت جائزة أفضل موهبة صاعدة (دور رجالي) لمالك بن سعد عن أدائه في مسلسلي “المايسترو” و”شورب” في رمضان 2019
أسندت جائزة أفضل موهبة صاعدة (دور نسائي) لسناء الحبيب عن دورها في مسلسل “المايسترو” في رمضان 2019
أسندت جائزة أفضل ممثل لغانم الزرلي عن دوره في مسلسل “المايسترو” في رمضان 2019
أسندت جائزة أفضل ممثلة لهالة عياد عن دورها في مسلسل “نوبة” في رمضان 2019
أسندت جائزة أفضل سيناريو لمسلسل “نوبة” رمضان 2019
أسندت جائزة أفضل إخراج لعبد الحميد بوشناق عن مسلسل “نوبة” رمضان 2019
أسندت جائزة أفضل موسيقى تصويرية لرياض الفهري عن مسلسل “المايسترو” رمضان 2019
أسندت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمحمد علي بن جمعة لأدائه المتقن لدوره التراجيكوميدي في سلسلة “دار نانا” رمضان 2019.

  
  
     
  
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