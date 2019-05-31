قبل ساعات من ''سهرة'' اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا - شوارع وساحات تونس العاصمة تعيش على وقع الحدث

Vendredi 31 Mai 2019



وات

- تعيش شوارع وساحات تونس العاصمة اليوم اجواء رياضية احتفالية قبل ساعات من نهائي رابطة الأبطال الافريقية الذي سيجمع فريق باب سويقة بالوداد البيضاوي المغربي مساء اليوم السبت بملعب رادس ( س 22 ).وقد تزينت الشوارع وعدد من ساحات العاصمة وشرفات عدد من المنازل باللونين "الأحمر والأصفر" بمناسبة هذا الموعد التاريخي في سجل فريق باب سويقة الباحث عن لقبه الرابع وكذلك في سجل كرة القدم التونسية التي ترنو لتتويج سادس من نوعه .وجابت السيارات الشوارع وحملت الجماهير علم فريقها بمختلف الاشكال والاحجام تحدوهم الرغبة في تتويج الفريق بالتاج الإفريقي للمرة الرابعة والثانية على التوالي وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية .وتغنت الجماهير بناديها الذي يحتفل بمائويته خلال كامل العام واطلق اصحاب السيارات العنان لمنبهات السيارات .وعاش مركب الحديقة (ب) خلال كامل الاسبوع على وقع المقابلة ونشطت في الايام الاخيرة سوق بيع اعلام الفريق.ودعت هيئة النادي الاحباء الذين سيحضرون نهائي رابطة الأبطال الإفريقية الى التحوّل باكرا إلى الملعب لتجنب الإزدحام وتسهيل عملية الدخول إلى الملعب مشيرة الى أن أبواب ملعب رادس ستفتح على الساعة السادسة ونصف مساء بما يعني ان الالاف من جماهير النادي ستتناول وجبة الافطار بمدارج ملعب رادس في انتظار سهرة رمضانية ليست ككل السهرات يسعى خلالها الترجي المتعادل ذهابا مع الوداد البيضاوي 1-1 الى تحقيق نتيجة تؤهله للتتويج القاري .