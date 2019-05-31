سجل كاس رابطة ابطال إفريقيا: سيطرة اندية شمال افريقيا .. والترجي يحمل امال تونس في التتويج بلقب سادس

Vendredi 31 Mai 2019



وات

- فازت الاندية التونسية في خمس مناسبات بمسابقة ابطال افريقيا في كرة القدم حيث كان النادي الافريقي اول من توج بلقبها عام 1991 في نسختها القديمة و فاز بها كذلك الترجي في نسختها القديمة عام 1994 .وكان النجم الساحلي اول الفرق التونسية الذي توج بلقب المسابقة في النسخة الجديدة للمسابقة عام 2007 ثم فاز بها الترجي في مناسبتين 2011 و2018 ويراهن الترجي الرياضي التونسي على اضافة لقب سادس لرصيد تونس عندما يستضيف الوداد البيضاوي غدا في اياب نهائي كاس رابطة الابطال.وتحمل الاندية المصرية الرقم القياسي على مستوى عدد التتويجات حيث توجت بكاس الابطال في 14 مناسبة.وتتساوى الاندية المغربية والكامرونية في عدد التتويجاب بكاس الابطال حيث فاز كل منهما بكاس المسابقة في 6 مناسبات فيما توجت الاندية الجزائرية بلقب المسابقة في خمس مرات.وسيطرت اندية شمال افريقيا على المسابقة حيث توجت الاندية التونسية والمصرية والجزائرية والمغربية مجتمعة بلقب المسابقة في 30 مناسبة من جملة 54 نسخة .وتدعمت سيطرة اندية شمال افريقياعلى المسابقة بداية من عام 1981 حيث توجت 30 مرة في 38 نسخة .وفي العقدين الاولين من الالفية الجديدة ( 2001 الى 2018 ) عززت اندية شمال افريقيا سيطرتها على المسابقة عندما توجت بلقبها في 12 مناسبة.1965- اوريكس دوالا (الكاميرون).1966- ستاد ابيدجان (كوت ديفوار).1967- مازيمبي انجلبير (الكونجو الديمقراطية).1968- مازيمبي انجلبير (الكونجو الديمقراطية).1969- الاسماعيلي (مصر) .1970- اشانتي كوتوكو (غانا) .1971- كانون ياوندي (الكاميرون).1972- هافيا كوناكري (غينيا).1973-فيتا كلوب (الكونجو الديمقراطية).1974 -كارا برازافيل (الكونغو).1975-هافيا كوناكري (غينيا).1976 -مولودية الجزائر (الجزائر).1977 -هافيا كوناكري (غينيا) .1978 -كانون ياوندي (الكاميرون).1979 -يونيون دوالا (الكاميرون).1980-كانون ياوندي (الكاميرون).1981 -شبيبة القبائل (الجزائر).1982 -الأهلي (مصر) .1983-اشانتي كوتوكو (غانا) .1984- الزمالك (مصر) .1985 -الجيش الملكي (المغرب).1986 -الزمالك (مصر) .1987 -الأهلي (مصر).1988- وفاق سطيف (الجزائر).1989- الرجاء البيضاوي (المغرب).1990- شبيبة القبائل الجزائري (الجزائر).1991 -النادي الافريقي .1992 -الوداد البيضاوي (المغرب).1993 -الزمالك المصري (مصر).1994 -الترجي الرياضي التونسي 1995 -اورلاندو بايرتس (جنوب افريقيا).1996 -الزمالك (مصر).1997- الرجاء البيضاوي (المغرب).1998- اسيك أبيدجان (كوت ديفوار).1999 -الرجاء البيضاوي (المغرب).2000 -هارتس اوف اوك (غانا).2001 -الأهلي المصري (مصر).2002 -الزمالك المصري (مصر).2003 -انيمبا (نيجيريا).2004 -انيمبا (نيجيريا).2005- الأهلي (مصر).2006 -الأهلي (مصر).2007 -النجم الساحلي 2008 -الأهلي (مصر).2009 -مازيمبي انجلبير (الكونغو الديمقراطية).2010 -مازيمبي انجلبير (الكونغو الديمقراطية).2011 -الترجي الرياضي 2012 -الأهلي (مصر).2013 -الأهلي (مصر).2014 -وفاق سطيف ( الجزائر).2015 -تيبي مازيمبي ( الكونغو الديكوقراطية).2016 -ماميلودي سانداونز (جنوب إفريقيا).2017 -الوداد البيضاوي ( المغرب)2018- الترجي الرياضي التونسي2019 -الترجي الرياضي التونسي ام الوداد البيضاوي