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الهيئة المديرة للملعب التونسي تستنكر ما قامت به فئة من جماهير النادي وتلوح بالانسحاب

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
وات - استنكرت الهيئة المديرة للملعب التونسي في بللاغ ما قامت به فئة من جماهير النادي من رمي للمقذوفات خلال المباراة التي دارت امس الجمعة بملعب باردو امام النجم الساحلي لحساب الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم معربة عن نيتها في التخلّي عن مهامها في أعقاب الموسم الحالي.

وكانت المباراة توقفت في الدقيقة 42 بسبب رمي جمهور الفريق المحلي ارضية الميدان بالمقذوفات والحجارة عندما كانت النتيجة تشير الى تقدم الضيوف بهدف نظيف.


وجاء في البلاغ أن "الهيئة بذلت مجهودات كبيرة حتى يواصل النادي مسيرته وآداء رسالته في ظروف سليمة ماديا ورياضيا ، وحيث أن فئة من الجماهير صارت تعرقل هذه المسيرة، حيث تراكمت العقوبات المادية المتعلّقة بتصرّفات الجمهور خلال هذا الموسم ...فإن الهيئة المديرة لا يمكن أن تكون قادرة على الرقي بالنادي ولا بفريق أكابر كرة القدم في هذه الظروف" معربة عن " نيّتها في التخلّي "مكرهة" عن مهامها في أعقاب الموسم الحالي وتنظيم جلسة عامة إنتخابية خلال الصائفة المقبلة ".

ويحتل الملعب التونسي في اعقاب الجولة الخامسة والعشرين المركز التاسع برصيد 28 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بخصوص احداث هذه المقابلة.

  
  
     
  
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