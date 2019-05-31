الهيئة المديرة للملعب التونسي تستنكر ما قامت به فئة من جماهير النادي وتلوح بالانسحاب

Vendredi 31 Mai 2019
وات - استنكرت الهيئة المديرة للملعب التونسي في بللاغ ما قامت به فئة من جماهير النادي من رمي للمقذوفات خلال المباراة التي دارت امس الجمعة بملعب باردو امام النجم الساحلي لحساب الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم معربة عن نيتها في التخلّي عن مهامها في أعقاب الموسم الحالي.
وكانت المباراة توقفت في الدقيقة 42 بسبب رمي جمهور الفريق المحلي ارضية الميدان بالمقذوفات والحجارة عندما كانت النتيجة تشير الى تقدم الضيوف بهدف نظيف.
وجاء في البلاغ أن "الهيئة بذلت مجهودات كبيرة حتى يواصل النادي مسيرته وآداء رسالته في ظروف سليمة ماديا ورياضيا ، وحيث أن فئة من الجماهير صارت تعرقل هذه المسيرة، حيث تراكمت العقوبات المادية المتعلّقة بتصرّفات الجمهور خلال هذا الموسم ...فإن الهيئة المديرة لا يمكن أن تكون قادرة على الرقي بالنادي ولا بفريق أكابر كرة القدم في هذه الظروف" معربة عن " نيّتها في التخلّي "مكرهة" عن مهامها في أعقاب الموسم الحالي وتنظيم جلسة عامة إنتخابية خلال الصائفة المقبلة ".
ويحتل الملعب التونسي في اعقاب الجولة الخامسة والعشرين المركز التاسع برصيد 28 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بخصوص احداث هذه المقابلة.
وكانت المباراة توقفت في الدقيقة 42 بسبب رمي جمهور الفريق المحلي ارضية الميدان بالمقذوفات والحجارة عندما كانت النتيجة تشير الى تقدم الضيوف بهدف نظيف.
وجاء في البلاغ أن "الهيئة بذلت مجهودات كبيرة حتى يواصل النادي مسيرته وآداء رسالته في ظروف سليمة ماديا ورياضيا ، وحيث أن فئة من الجماهير صارت تعرقل هذه المسيرة، حيث تراكمت العقوبات المادية المتعلّقة بتصرّفات الجمهور خلال هذا الموسم ...فإن الهيئة المديرة لا يمكن أن تكون قادرة على الرقي بالنادي ولا بفريق أكابر كرة القدم في هذه الظروف" معربة عن " نيّتها في التخلّي "مكرهة" عن مهامها في أعقاب الموسم الحالي وتنظيم جلسة عامة إنتخابية خلال الصائفة المقبلة ".
ويحتل الملعب التونسي في اعقاب الجولة الخامسة والعشرين المركز التاسع برصيد 28 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بخصوص احداث هذه المقابلة.
En continu
- 10:56 كافون يدخل القفص الذهبي
- Hier 23:05 مجدي تراوي: الترجي جاهز لكل السيناروهات
- Hier 18:21 قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية القصرين
- Hier 15:15 ما يقلقني في بعض الترشحات لرئاسة الجمهورية!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|
23°
|23°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-16
|24°-17
|27°-19
|31°-22
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 74 022) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 017) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 66 179) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 395) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 755) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 274) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 125) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 827) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 346) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 980) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 142) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 958) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 32 989) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 874) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 555) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 186) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 181) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 116) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 30 609) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 30 506) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:bazdig (Tunisia )
Sur: الناطق باسم المحكمة الابتدائية: لا علاقة لحادثة العنف بمقهى رادس ليوم امس مع حادثة الاسبوع المنقضي بنفس المقهى ولا وجود لاية شبهة تتعلق بالتشدد الديني