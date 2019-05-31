فرنسا: المشتبه بتنفيذ اعتداء ليون بايع تنظيم ''الدولة الإسلامية''

Vendredi 31 Mai 2019
فرانس 24 - اعترف المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا الجمعة، أمام المحققين بأنه بايع تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفق ما أفاد مصدر قضائي الخميس. كما أقر محمد هشام م. وهو جزائري في الرابعة والعشرين من العمر تم توقيفه صباح الاثنين، بأنه قام بتصميم الطرد المفخخ الذي خلف 13 جريحا.
وأوضح مصدر قريب من التحقيق، أن المشتبه به اعترف خلال التحقيق معه في مقر الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب في ضاحية باريس. وتم توقيف والده ووالدته وشقيقه منذ الاثنين أيضا.
ونحو الساعة 17.30 من الجمعة، قام شاب يضع نظارات شمسية ويعتمر قبعة ويركب دراجة هوائية، بوضع كيس ورقي يحوي براغي وكرات معدنية وبطاريات وكذلك دارة وجهاز للتفجير عن بعد، أمام مخبز في شارع للمشاة.
وأسفر انفجار هذه القنبلة اليدوية الصنع التي كانت تحوي كمية قليلة من بيروكسيد الأسيتون (تي أيه تي بي) عن إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة.
وأوضح مصدر آخر قريب من الملف أن التحقيق سمح بكشف أن "المعلومات الوراثية التي وجدت على قطع العبوة التي عثر عليها في مكان الانفجار تعود إلى المشتبه به الرئيسي".
وخلال تفتيش منزل العائلة في أولان الضاحية القريبة من ليون "عثر على عناصر يمكن أن تدخل في صنع بيروكسيد الأسيتون"، وفق المصدر نفسه.
وتابع ذات المصدر أن استخدام مواد معلوماتية خلال عمليات تفتيش "أكد أن عمليات بحث جرت على الإنترنت مرتبطة بالجهاد وإنتاج عبوات ناسفة".
فرانس24/ أ ف ب
وأوضح مصدر قريب من التحقيق، أن المشتبه به اعترف خلال التحقيق معه في مقر الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب في ضاحية باريس. وتم توقيف والده ووالدته وشقيقه منذ الاثنين أيضا.
ونحو الساعة 17.30 من الجمعة، قام شاب يضع نظارات شمسية ويعتمر قبعة ويركب دراجة هوائية، بوضع كيس ورقي يحوي براغي وكرات معدنية وبطاريات وكذلك دارة وجهاز للتفجير عن بعد، أمام مخبز في شارع للمشاة.
وأسفر انفجار هذه القنبلة اليدوية الصنع التي كانت تحوي كمية قليلة من بيروكسيد الأسيتون (تي أيه تي بي) عن إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة.
وأوضح مصدر آخر قريب من الملف أن التحقيق سمح بكشف أن "المعلومات الوراثية التي وجدت على قطع العبوة التي عثر عليها في مكان الانفجار تعود إلى المشتبه به الرئيسي".
وخلال تفتيش منزل العائلة في أولان الضاحية القريبة من ليون "عثر على عناصر يمكن أن تدخل في صنع بيروكسيد الأسيتون"، وفق المصدر نفسه.
وتابع ذات المصدر أن استخدام مواد معلوماتية خلال عمليات تفتيش "أكد أن عمليات بحث جرت على الإنترنت مرتبطة بالجهاد وإنتاج عبوات ناسفة".
فرانس24/ أ ف ب
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Par:bazdig (Tunisia )
Sur: الناطق باسم المحكمة الابتدائية: لا علاقة لحادثة العنف بمقهى رادس ليوم امس مع حادثة الاسبوع المنقضي بنفس المقهى ولا وجود لاية شبهة تتعلق بالتشدد الديني