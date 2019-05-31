أسعار النفط تواصل الهبوط بنسب متفاوتة تصل إلى أكثر من 3 بالمائة

Vendredi 31 Mai 2019
الأناضول - هبطت أسعار النفط في العقود الآجلة، لليوم الثاني على التوالي، في تعاملات الجمعة، مدعومة باتساع نطاق التوترات التجارية في العالم.
والخميس، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كل السلع الواردة من المكسيك اعتبارا من 10 يونيو/ حزيران المقبل، بنسبة 5 بالمائة، لتصل إلى 25 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بخلاف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة (10:22 تغ)، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 3.51 بالمائة 2.35 دولارا إلى 64.52 دولارا للبرميل.
في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو/ تموز بنسبة 2.69 بالمائة أو 1.52 دولارا، إلى 55.07 دولارا للبرميل.
وأعلنت واشنطن، الخميس، أنها لن تعفي أي بلد من العقوبات المفروضة على إيران، وأن السياسة الأمريكية تتمثل في خفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
والخميس، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كل السلع الواردة من المكسيك اعتبارا من 10 يونيو/ حزيران المقبل، بنسبة 5 بالمائة، لتصل إلى 25 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بخلاف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة (10:22 تغ)، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 3.51 بالمائة 2.35 دولارا إلى 64.52 دولارا للبرميل.
في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو/ تموز بنسبة 2.69 بالمائة أو 1.52 دولارا، إلى 55.07 دولارا للبرميل.
وأعلنت واشنطن، الخميس، أنها لن تعفي أي بلد من العقوبات المفروضة على إيران، وأن السياسة الأمريكية تتمثل في خفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
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