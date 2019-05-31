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الفلبين.. جماعة ''أبو سياف'' تقتل رهينة هولنديا

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
الأناضول - مانيلا - قتلت جماعة أبو سياف التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب الفلبين، رهينة هولنديا كانت تحتجزها.

وقال العميد ديفينو بابايو في الجيش الفلبيني، في تصريح للصحفيين، الجمعة، أن الجماعة كانت تحتجز الرهينة الهولندي "إيوولد هورن" في منطقة جبلية بولاية "سولو" جنوبي البلاد.


وأضاف المسؤولون أن الجيش هاجم عناصر أبو سياف واشتبكت معهم، وخلال ذلك حاول هورن الهروب من المكان حيث أطلق عناصر أبو سياف النار عليه وأردوه قتيلاً.

وأكد بابايو أن 6 من عناصر أبو سياف قتلوا خلال الاشتباكات.

وأوضح أن وحدات الجيش أخذوا جثة هورن من المنطقة.

وتتبنى جماعة "أبو سياف"، التي أسسها منشقون عن "الجبهة الوطنية لتحرير مورو"، العمل المسلح منذ عام 1991، لإقامة "دولة إسلامية مستقلة"، في مناطق مينداناو الغربية، وسولو (جنوب).
وأدرجت الفلبين والولايات المتحدة الجماعة، على قائمة الإرهاب.

  
  
     
  
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