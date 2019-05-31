Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Ya Jarata  

طهران: بيان قمة مكة لا يمثل جميع أعضاء ''التعاون الإسلامي''

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
الأناضول - طهران - رفضت طهران ما ورد في بيان القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة ، وقالت إن البيان لا يمثل الرؤى الحقيقة لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موساوي، نشر الجمعة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".


وقال إنّ بلاده "تدين البيان الصادر عن بعض زعماء دول الخليج والذي اعتمد على مزاعم ضد إيران لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أنّ السعودية استغلت "شهر رمضان ومكة المكرمة وتوظفهما كأداة سياسية ضد إيران".

كما أشار "موساوي" أنّ الإجراءات السعودية "تتماشى مع الجهود العقيمة التي بذلتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد إيران".

وأدانت القمة العربية الطارئة التي اختتمت بمكة، بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة "التدخلات الإيرانية" في المنطقة

وأكد البيان الذي اعترضت عليه العراق "تضامن وتكاتف الدول العربية بوجه التدخلات الإيرانية، وإدانة العمليات الحوثية ضد السعودية".

ويزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.

وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية الخميس والجمعة.

ومؤخراً، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

  
  
     
  
festival-7c03dc26f140ae67f0c6c86db55d4323-2019-05-31 10:24:39






0 de 0 commentaires pour l'article 183236



En continu

الجمعة 31 ماي 2019 | 26 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:59 19:34 16:08 12:24 05:01 03:10
22°
 24° % 53 :الرطــوبة
تونــس 17°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
24°-1725°-1727°-1930°-2235°-22
  • Avoirs en devises
    13371,9

  • (30 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,33633 DT        1$ =2,98900 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mai)   162,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559300541|183236 1096|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires