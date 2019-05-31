طهران: بيان قمة مكة لا يمثل جميع أعضاء ''التعاون الإسلامي''

Vendredi 31 Mai 2019
الأناضول - طهران - رفضت طهران ما ورد في بيان القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة ، وقالت إن البيان لا يمثل الرؤى الحقيقة لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موساوي، نشر الجمعة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".
وقال إنّ بلاده "تدين البيان الصادر عن بعض زعماء دول الخليج والذي اعتمد على مزاعم ضد إيران لا أساس لها من الصحة".
وأضاف أنّ السعودية استغلت "شهر رمضان ومكة المكرمة وتوظفهما كأداة سياسية ضد إيران".
كما أشار "موساوي" أنّ الإجراءات السعودية "تتماشى مع الجهود العقيمة التي بذلتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد إيران".
وأدانت القمة العربية الطارئة التي اختتمت بمكة، بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة "التدخلات الإيرانية" في المنطقة
وأكد البيان الذي اعترضت عليه العراق "تضامن وتكاتف الدول العربية بوجه التدخلات الإيرانية، وإدانة العمليات الحوثية ضد السعودية".
ويزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.
وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية الخميس والجمعة.
ومؤخراً، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موساوي، نشر الجمعة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".
وقال إنّ بلاده "تدين البيان الصادر عن بعض زعماء دول الخليج والذي اعتمد على مزاعم ضد إيران لا أساس لها من الصحة".
وأضاف أنّ السعودية استغلت "شهر رمضان ومكة المكرمة وتوظفهما كأداة سياسية ضد إيران".
كما أشار "موساوي" أنّ الإجراءات السعودية "تتماشى مع الجهود العقيمة التي بذلتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد إيران".
وأدانت القمة العربية الطارئة التي اختتمت بمكة، بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة "التدخلات الإيرانية" في المنطقة
وأكد البيان الذي اعترضت عليه العراق "تضامن وتكاتف الدول العربية بوجه التدخلات الإيرانية، وإدانة العمليات الحوثية ضد السعودية".
ويزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.
وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية الخميس والجمعة.
ومؤخراً، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
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