العكرمي يقع في شراك الكاميرا الخفية

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - وقع الناشط السياسي لزهر العكرمي في شراك الكاميرا الخفية التي تبث على "قرطاج +" اين تعرض السفير الاميركي المزعوم لهجوم مسلح.
وأبدى لزهر العكرمي مقاومة كبيرة حينما حاول عناصر من المخابرات الأميركية حمايته ونقله الى مكان امن حيث عبر عن رفضه لوجود حماية أميركية.
ودخل العكرمي في نقاش مع إرهابيين مفترضين رافضا مساعدتهما ومحملا اياهما مسؤولية تردي الأوضاع الامنية في البلاد.
وأبدى لزهر العكرمي مقاومة كبيرة حينما حاول عناصر من المخابرات الأميركية حمايته ونقله الى مكان امن حيث عبر عن رفضه لوجود حماية أميركية.
ودخل العكرمي في نقاش مع إرهابيين مفترضين رافضا مساعدتهما ومحملا اياهما مسؤولية تردي الأوضاع الامنية في البلاد.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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