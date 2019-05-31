بــلاغ مروري بمناسبة مقابلة الدور النهائي إياب لكأس رابطة الأبطال الإفريقية

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - بمناسبة مقابلة الدور النهائي إياب لكأس رابطة الأبطال الإفريقية التي ستدور يوم الجمعة 31 ماي 2019 على الساعة 22.00 بالملعب الأولمبي برادس بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.
تعلم وزارة الداخلية العموم أنه تقرر اتخاذ الاجراءات التالية:
- يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية لرقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق ب س ب ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 18.00 الى الساعة 02.00 ماعدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.
- يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 18.30.
- تم تخصيص المأوى الجنوبي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمفترق وادي مليان أو عبر الطريق الوطنية رقم 1 أو عبر مفترق القرية المتوسطية.
- تم تخصيص المأوى الشمالي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي حاملي تذاكر "Virage" فقط ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمحول الملعب أو عبر الطريق الوطنية رقم 1 أو عبر مفترق القرية المتوسطية.
- يكون الدخول إلى الماوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات الشرفية (loges) والصحافيين.
- تقرر وبصفة استثنائية ادخال تعديل في توقيت تحجير دخول الشاحنات الثقيلة للعاصمة وذلك بداية من الساعة 17.00 الى الساعة 02.00.
- تؤكد وزارة الداخلية على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما وانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مايتعلق خاصة بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
تعلم وزارة الداخلية العموم أنه تقرر اتخاذ الاجراءات التالية:
- يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية لرقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق ب س ب ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 18.00 الى الساعة 02.00 ماعدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.
- يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 18.30.
- تم تخصيص المأوى الجنوبي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمفترق وادي مليان أو عبر الطريق الوطنية رقم 1 أو عبر مفترق القرية المتوسطية.
- تم تخصيص المأوى الشمالي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي حاملي تذاكر "Virage" فقط ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمحول الملعب أو عبر الطريق الوطنية رقم 1 أو عبر مفترق القرية المتوسطية.
- يكون الدخول إلى الماوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات الشرفية (loges) والصحافيين.
- تقرر وبصفة استثنائية ادخال تعديل في توقيت تحجير دخول الشاحنات الثقيلة للعاصمة وذلك بداية من الساعة 17.00 الى الساعة 02.00.
- تؤكد وزارة الداخلية على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما وانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مايتعلق خاصة بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
En continu
- Hier 23:05 مجدي تراوي: الترجي جاهز لكل السيناروهات
- Hier 18:21 قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية القصرين
- Hier 15:15 ما يقلقني في بعض الترشحات لرئاسة الجمهورية!
- Hier 14:13 الفلبين تعلن أول أيام عيد الفطر عطلة رسمية
- Hier 11:40 فيصل التبيني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:59
|19:34
|16:08
|12:24
|05:01
|03:10
|
21°
|22°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-17
|25°-17
|27°-19
|30°-22
|35°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 73 994) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 916) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 65 855) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 336) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 725) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 271) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 111) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 798) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 341) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 973) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 093) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 948) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 32 947) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 822) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 524) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 180) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 175) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 083) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 30 499) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 30 475) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur:القمة العربية الطارئة بمكة تدين ''التدخلات'' الإيرانية بالمنطقة