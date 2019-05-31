بــلاغ مروري بمناسبة مقابلة الدور النهائي إياب لكأس رابطة الأبطال الإفريقية

Vendredi 31 Mai 2019



باب نات

- بمناسبة مقابلة الدور النهائي إياب لكأس رابطة الأبطال الإفريقية التي ستدور يوم الجمعة 31 ماي 2019 على الساعة 22.00 بالملعب الأولمبي برادس بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.تعلم وزارة الداخلية العموم أنه تقرر اتخاذ الاجراءات التالية:- يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية لرقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق ب س ب ومفترق وادي مليان بداية من الساعة 18.00 الى الساعة 02.00 ماعدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.- يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 18.30.- تم تخصيص المأوى الجنوبي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمفترق وادي مليان أو عبر الطريق الوطنية رقم 1 أو عبر مفترق القرية المتوسطية.- تم تخصيص المأوى الشمالي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي حاملي تذاكر "Virage" فقط ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورا بمحول الملعب أو عبر الطريق الوطنية رقم 1 أو عبر مفترق القرية المتوسطية.- يكون الدخول إلى الماوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات الشرفية (loges) والصحافيين.- تقرر وبصفة استثنائية ادخال تعديل في توقيت تحجير دخول الشاحنات الثقيلة للعاصمة وذلك بداية من الساعة 17.00 الى الساعة 02.00.- تؤكد وزارة الداخلية على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علما وانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مايتعلق خاصة بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.