موسى نداو: الوداد البيضاوي يخوض اللقاء بطموح كبير من اجل التتويج

Vendredi 31 Mai 2019



وات

- اكد مساعد مدرب الوداد البيضاوي موسى نداو ان الفريق المغربي "اتى الى تونس بطموح كبير والدفاع ببسالة عن حظوظه للتتويج بلقب رابطة الابطال الافريقية" امام الترجي في اياب الدور النهائي الذي سيقام مساء الجمعة بالملعب الاولمبي برادس.وقال خلال ندوة صحفية عقدها مساء يوم الخميس في ملعب رادس انه "بغظ النظر عن الحسابات فان الوداد جاء يحدوه طموح كبير وعزيمة راسخة للعودة بالكاس الى المغرب" مشددا على ان النهائي يجمع افضل فريقين افريقيين و"بالخصوص فريقيين يعرفان بعضهما جيدا".وبخصوص الجدل الذي اثاره اداء الحكم المصري جهاد جريشة في اياب الدور النهائي قال مساعد المدرب التونسي فوزي بنزرتي انه "بالنسبة لطاقم الوداد فان الصفحة طويت ونسيت وان التركيز منصب تماما على ذهاب الدور النهائي الذي سيحدد بطل موسم 2019".وشدد على ان الفريق المغربي "الذي يعد احد ابرز الفرق الافريقية منذ خسم سنوات لا يريد التفريط في اللقب مرة اخرى" في اشارة الى خسارة الوداد في نفس المسابقة وفي نفس المرحلة الاخيرة من رابطة الابطال امام الترجي الرياضي سنة 2011 وعن الغيابات في صفوف الفريق اوضح نداو ان الطاقم الفني يعول على مجموعة من 25 لاعبا محنكين، معلنا عن تعزيز الفريق بالاعب محمد نايري الذي "بلغ اوج الجاهزية".ومن ناحيته اعرب اللاعب عبد اللطيب نصير عن الاعتقاد ان اللقاء "سيكون صعبا، لكن الفريق المغربي يتمتع بمعنويات مرتفعة بعد ان تمكن من اقتلاع التعادل رغم النقص العددي في لقاء الاياب".وقال "اننا في اتم الاستعداد والتحفز رغم المظالم التحكيمية في اياب الدور النهائي التي تأكدت من خلال العقوبات التي سلطتها الاتحاد الافريقي على الحكم".