مجدي تراوي: الترجي جاهز لكل السيناروهات

Jeudi 30 Mai 2019



وات

- اعرب المدرب المساعد للترجي الرياضي مجدي تراوي ان الفريق الذي حقق نتيجة ايجابية في لقاء ذهاب الدور النهائي لرابطة الابطال في الرباط امام الوداد البيضاوي المغربي (1-1) تنتظره مباراة الاياب الحاسمة امام جمهوره لتاكيد التتويج باللقب.وقال تراوي خلال ندوة صحفية عقدها مساء يوم الخميس عشية اياب الدور النهائي بملعب رادس ان "الدور النهائي يخاض من اجل الفوز" وان فريقه جاهز لكل السيناروهات".واضاف "يتعين علينا غدا ان نلعب باسلوبنا المعتاد مثل ما فعلنا في المغرب والبقاء مركزين على اللقاء لتفادي اي مفاجاة غير سارة".وعن الغيابات اوضح المدرب المساعد ان الترجي يواجه تقريبا نفس وضعية الدور النهائي للنسخة الفارطة امام الاهلي المصري عندما حرم من خدمات لاعبين، في اشارة الى تغيب كل من الحارس معز بن شريفية والمدافع شمس الدين الذوادي ولاعب الوسط غيلان الشعلالي بداعي الايقاف.على انه اكد ان حامل اللقب "يملك الحنكة الكافية لمثل هذه الرهانات وانه قادر على الظهور بالوجه اللازم" لكسب اللقاء والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ المسابقة.واضاف مساعد معين الشعباني ان "لعب الدور النهائي لابرز مسابقة افريقية شرف لكل لاعب" مؤكدا ثقته في المجموعة وقدراتها "سيما وان الترجي يلعب امام جمهوره الغفير وفي ملعب رادس حيث ظل سيد الموقف".ومن ناحتيه قال المدافع الايمن ايهاب المساكني ان "الفرصة مناسبة لاسرة الترجي للفوز بثاني رابطة ابطال على التوالي وكسب تتويج ثمين في الذكرى المائوية لنشاة الجمعية".واكد ان "الفريق يعي اهمية الرهان الافريقي ليوم الجمعة وهو في كامل التركيز لهذا الموعد التاريخي".