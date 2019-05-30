مهاتير محمد: هواوي تفوقت على التكنولوجيا الأمريكية

Jeudi 30 Mai 2019
الأناضول - كوالالمبور/ عمر فاروق يلدز - قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الخميس، إن عملاق الاتصالات الصينية "هواوي" تمكنت من التفوق على التكنولوجيا الأمريكية، وعلى واشنطن منافسة بكين في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بمؤتمر "مستقبل آسيا" في العاصمة اليابانية طوكيو، تناول خلالها العقوبات الأمريكية على هواوي.
وأضاف محمد أن بلاده تلقت بتفهم المخاوف الأمنية من استخدام تكنولوجيا هواوي، لكنها لا تحمل تأثيرا سلبيا على ماليزيا، وستحاول الاستفادة قدر المستطاع منها.
وأردف: "قد تكون حدثت أنشطة تجسس، لكن ماذا يوجد في ماليزيا كي يتم التجسس عليه؟ نحن في غاية الشفافية".
وأوضح أن الأبحاث التكنولوجية للشركة الصينية متقدمة جدا عن نظيراتها في ماليزيا، "ولهذا سنحاول الاستفادة منها قدر المستطاع".
رئيس الوزراء الماليزي دعا أيضا الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى القبول بقدرة المنتجات الآسيوية على منافسة منتجاتها.
وأضاف أنه من الضروري عدم اعتبار ذلك تهديد تجاري للمنتجات الغربية.
وتعتبر هواوي، واحدة من الشركات العالمية القليلة التي نجحت في بناء شبكات الجيل الخامس (5G)، وبدأت بنشرها في أسواق دول عديدة حول العالم.
وفي 16 مايو/أيار الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تشكل خطرا على الأمن القومي، في خطوة اعتبرها مراقبون، استهدافا لهواوي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بمؤتمر "مستقبل آسيا" في العاصمة اليابانية طوكيو، تناول خلالها العقوبات الأمريكية على هواوي.
وأضاف محمد أن بلاده تلقت بتفهم المخاوف الأمنية من استخدام تكنولوجيا هواوي، لكنها لا تحمل تأثيرا سلبيا على ماليزيا، وستحاول الاستفادة قدر المستطاع منها.
وأردف: "قد تكون حدثت أنشطة تجسس، لكن ماذا يوجد في ماليزيا كي يتم التجسس عليه؟ نحن في غاية الشفافية".
وأوضح أن الأبحاث التكنولوجية للشركة الصينية متقدمة جدا عن نظيراتها في ماليزيا، "ولهذا سنحاول الاستفادة منها قدر المستطاع".
رئيس الوزراء الماليزي دعا أيضا الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى القبول بقدرة المنتجات الآسيوية على منافسة منتجاتها.
وأضاف أنه من الضروري عدم اعتبار ذلك تهديد تجاري للمنتجات الغربية.
وتعتبر هواوي، واحدة من الشركات العالمية القليلة التي نجحت في بناء شبكات الجيل الخامس (5G)، وبدأت بنشرها في أسواق دول عديدة حول العالم.
وفي 16 مايو/أيار الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تشكل خطرا على الأمن القومي، في خطوة اعتبرها مراقبون، استهدافا لهواوي.
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Par:MedTunisie ( )
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