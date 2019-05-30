بنزرت: مهرجان خميس ترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية يكسب الرهان ويكرم العائلة ''لمالوفجية'' الموسعة

Jeudi 30 Mai 2019



وات

- اسدل الستار ليلة امس الاربعاء على فعاليات الدورة التاسيسية لمهرجان خميس ترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية ، وذلك بسهرة موسيقية وغنائية امتعت الحضور الغفير الذي واكبها من جميع الفئات والاعمار ممن تمتعوا بالطبق الفني الذي اعدته وقدمته كل من الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة محمد الأسود و المطرب الجزائري عباس ريغي و المطربة الصاعدة محرزية الطويل.غناء وكلمات راقية من المالوف التونسي والقسنطيني مما ترك الاب الروحي للمالوف الوطني والعربي خميس ترنان من روائع خالدة أثثت الفقرة الاولى لهذه السهرة ، قبل ان تلهب الفقرة المشتركة للثنائي محرزية الطويل وعباس ريغي حماسة ونشوة الجماهير الحاضرة باداء اغنية " على المقياس نغني" وسط تصفيق حار من الجميع ومثلت هذه التظاهرة مناسبة لتكريم عدد من رواد واعلام الفن الاصيل والمالوف العتيق ممن غادرونا على غرار جلولي ترنان و وعبد السلام موحه وحمزة نكيس وعبد الدائم بن صالحة وحسن سعادة ومحرز عزيب وايضا ممن تالقوا خلال المهرجان على غرار فيصل رجيبة وادريس الكشتولي ومحرزية الطويل ومحمد لسود وكذلك اسرة الفنان خميس ترنان وثلة ممن ساهموا في إنجاح المهرجان.