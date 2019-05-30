بنزرت: مهرجان خميس ترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية يكسب الرهان ويكرم العائلة ''لمالوفجية'' الموسعة

Jeudi 30 Mai 2019
وات - اسدل الستار ليلة امس الاربعاء على فعاليات الدورة التاسيسية لمهرجان خميس ترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية ، وذلك بسهرة موسيقية وغنائية امتعت الحضور الغفير الذي واكبها من جميع الفئات والاعمار ممن تمتعوا بالطبق الفني الذي اعدته وقدمته كل من الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة محمد الأسود و المطرب الجزائري عباس ريغي و المطربة الصاعدة محرزية الطويل.
غناء وكلمات راقية من المالوف التونسي والقسنطيني مما ترك الاب الروحي للمالوف الوطني والعربي خميس ترنان من روائع خالدة أثثت الفقرة الاولى لهذه السهرة ، قبل ان تلهب الفقرة المشتركة للثنائي محرزية الطويل وعباس ريغي حماسة ونشوة الجماهير الحاضرة باداء اغنية " على المقياس نغني" وسط تصفيق حار من الجميع ومثلت هذه التظاهرة مناسبة لتكريم عدد من رواد واعلام الفن الاصيل والمالوف العتيق ممن غادرونا على غرار جلولي ترنان و وعبد السلام موحه وحمزة نكيس وعبد الدائم بن صالحة وحسن سعادة ومحرز عزيب وايضا ممن تالقوا خلال المهرجان على غرار فيصل رجيبة وادريس الكشتولي ومحرزية الطويل ومحمد لسود وكذلك اسرة الفنان خميس ترنان وثلة ممن ساهموا في إنجاح المهرجان.
غناء وكلمات راقية من المالوف التونسي والقسنطيني مما ترك الاب الروحي للمالوف الوطني والعربي خميس ترنان من روائع خالدة أثثت الفقرة الاولى لهذه السهرة ، قبل ان تلهب الفقرة المشتركة للثنائي محرزية الطويل وعباس ريغي حماسة ونشوة الجماهير الحاضرة باداء اغنية " على المقياس نغني" وسط تصفيق حار من الجميع ومثلت هذه التظاهرة مناسبة لتكريم عدد من رواد واعلام الفن الاصيل والمالوف العتيق ممن غادرونا على غرار جلولي ترنان و وعبد السلام موحه وحمزة نكيس وعبد الدائم بن صالحة وحسن سعادة ومحرز عزيب وايضا ممن تالقوا خلال المهرجان على غرار فيصل رجيبة وادريس الكشتولي ومحرزية الطويل ومحمد لسود وكذلك اسرة الفنان خميس ترنان وثلة ممن ساهموا في إنجاح المهرجان.
En continu
- Hier 19:06 وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير الصين بتونس
دخول الصيف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|
18°
|17°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|17°-16
|24°-17
|25°-17
|27°-18
|29°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 73 976) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 874) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 65 563) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 301) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 702) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 257) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 091) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 784) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 331) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 955) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 299) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 34 044) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 935) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 885) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 804) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 794) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 503) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 176) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 168) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 066) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: سوسة: تقديرات بإنتاج 325 ألفا و836 قنطارا من الحبوب في الجهة خلال الموسم الحالي