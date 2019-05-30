الفلبين تعلن أول أيام عيد الفطر عطلة رسمية

Jeudi 30 Mai 2019



الأناضول

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الخميس، أن أول أيام عيد الفطر (الموافق الأربعاء المقبل) عطلة رسمية في أنحاء البلاد.وأصدر دوتيرتي، مرسوما يعلن فيه 5 يونيو/ حزيران المقبل عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر، وفقا لموقع "رابلير" الإخباري الفلبيني (خاص).ووقع المرسوم السكرتير التنفيذي للرئيس سالفادور ميديالديا نيابة عن دوتيرتي المتواجد حاليا في اليابان.والهدف من العطلة، حسب المرسوم، "منح الشعب الفلبيني فرصة لمشاركة إخوتهم وأخواتهم المسلمين بسلام وتناغم بالاحتفال بعيد الفطر، وترسيخ الأهمية الدينية والثقافية لعيد الفطر في الوعي القومي".وتم اختيار التاريخ بناءً على توصيات اللجنة القومية لمسلمي الفلبين، بحسب المصدر نفسه.وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس الفلبيني أول أيام عيدي الفطر والأضحى للعام 2019 عطلة رسمية، لكنه لم يحدد تواريخ محددة لهذه العطل آنذاك.وكان مركز الفلك الدولي قال في بيان على موقعه الإلكتروني إن عدد أيام شهر رمضان 29 يوما باعتماد الحساب الفلكي، أو ثلاثين يوما باعتماد رؤية الهلال.أما الدول التي بدأت رمضان الثلاثاء - ومنها بروناي وباكستان وبنغلاديش والفلبين وإيران وسلطنة عُمان والمغرب- فسيتم تحري شهر شوال الثلاثاء 4 يونيو، ومن المتوقع أن يكون يوم العيد في تلك الدول الأربعاء.