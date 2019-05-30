عرض ''مزاج'' للفنان هلال بن عمر يختتم الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس

Jeudi 30 Mai 2019



وات

- بمختارات موسيقية معطرة بأريج الفن الأصيل أسرت وجدان الجمهور بسحر المقامات وما خلدته قامات الفن التونسي والعربي، أسدل الستار في سهرة الأربعاء بالمركب الثقافي محمد الجموسي على الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس وذلك بعرض موسيقي اختير له عنوان "مزاج" للفنان هلال بن عمر.عرض "مزاج" الذي أمنه الفنان عازف الكمان هلال بن عمر رفقة فرقته الموسيقية المتكونة من سبعة أشخاص، حمل في طياته مزاجية كبيرة طفت من روح الفنان المبدع فراح يعزف على أوتار الكمان لوحات فنية مبدعة فتنت وجدان الجمهور الحاضر وشنفت اذانهم.رحلة عشاق مهرجان المدينة بصفاقس في هذا العرض الختامي، انطلقت بلوحة من فن الطانغو تلتها معزوفة "ديوان" التي تم تقديمها بتوزيع جديد ثم معزوفة "يا ترى" للقصبجي لتنتهي بمعزوفة "مزاج" بكل ما اختزلته قريحة الفنان المبدع من مزاجية.الفنان هلال بن عمر لم يكتف بنسج لوحات فنية على أوتار الكمان فحسب بل أمتع الجمهور الحاضر وأسر وجدانه بمختارات من أغاني هرم الفن العربي الموسيقار محمد عبد الوهاب وأجمل ما خلدته قامات الفن التونسي إضافة إلى أدائه لمجموعة من أغانيه.حس فني مرهف وجمع بين تدريس الموسيقى وبراعة العزف وحسن الأداء، هذه الصفات التي اجتمعت في شخص الفنان الشاب هلال بن عمر جعلت منه فنانا مبدعا يخطو خطواته نحو النجومية، ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العربي وحتى العالمي.وقد تخلل عرض اختتام الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس تكريم عدد من القامات الفنية الذين ساهموا في الفعل الثقافي.يذكر أن الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس التي انطلقت منذ يوم 10 ماي الجاري وتواصلت الى غاية يوم 29 من الشهر ذاته، قد تضمنت 33 سهرة فنية نهلت من مختلف المشارب الإبداعية نالت إقبالا جماهيريا محترما.