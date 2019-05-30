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الفلبين تقرر إعادة نفايات ''غير قانونية'' إلى كندا

Jeudi 30 Mai 2019

Jeudi 30 Mai 2019
الأناضول - مانيلا - قررت الفلبين إعادة كميات كبيرة من النفايات إلى كندا بدعوى أن الأخيرة شحنتها للبلاد بطريقة "غير قانونية".

وانتقدت مانيلا الدول الغربية بسبب "رميها لقمامتها” هناك.


وقال موقع قناة اليورونيوز الإخبارية إن رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي قرر إعادة 69 حاوية نفايات شحنت إلى البلاد في 2013.

وكان من المفترض أن تحتوي الحاويات على بلاستيك قابل لإعادة التدوير لكن اتضح لاحقا أن فيها نفايات مختلفة عن ما صرح عنه.

ويدور خلاف بين الفلبين وكندا منذ فترة بشأن استعادة النفايات وصل الاسبوع الماضي إلى سحب مانيلا سفيرها في أوتاوا، بعد تجاهل كندا لمهلة الـ 15 من مايو/ أيار التي حددتها الفلبين من أجل استعادة النفايات.

وتسمح القوانين بتصدير البلاستيك القابل لإعادة التدوير بشكل قانوني، ولكن أحيانا يخلط البلاستيك بطريقة غير قانونية مع بلاستيك قذر من الدرجة المنخفضة ونفايات أخرى.

وعندما يتم حرق المواد البلاستيكية من الدرجة المنخفضة على سبيل المثال، تطلق أبخرة سامة تتسبب بأمراض في الجهاز التنفسي وتلوث البيئة.

وقال الموقع إن النفايات تحتوي على فوط للراشدين وصحف ومواد أخرى تصنفها وزارة الصحة الفلبينية على انها "خطيرة".

وأعلنت السلطات الفلبينية سابقا أن تلك الحاويات دخلت البلاد بشكل غير قانوني، لأن الشركة الكندية الموردة لها لا تملك التراخيص اللازمة.

يشار إلى أن مسألة التخلص من المخلفات أصبحت مشكلة متنامية عالميا، حيث لجأت الكثير من الدول المتقدمة إلى نقل مخلفاتها إلى الخارج بهدف إعادة تدويرها.

من جهتها استقبلت الصين، 168 مليون طن من النفايات البلاستيكية، بين عامي 1988 و 2006 ولكن بكين حظرت استيراد هذه المواد منذ ذلك الحين مما دفع الدول المصدرة لها للبحث عن أماكن بديلة.

ماليزيا كانت أحد الوجهات البديلة للنفايات حيث أقيمت العديد من معامل إعادة تدوير البلاستيك، الكثير منها أنشئ بدون رخصة قانونية.

كوالالمبور التي قالت أن الدول تستعملها كمكب للنفايات أعلنت أنها ستعيد 3 آلاف طن من هذه النفايات.

  
  
     
  
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