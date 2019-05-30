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علي علولو يعتذر من جماهير الترجي

Jeudi 30 Mai 2019

Jeudi 30 Mai 2019
باب نات - كشف المسير السابق في النادي الافريقي علي علولو في تصريح لاذاعة موزاييك حقيقة ما حصل في برنامج قناة تونسنا واعتذر لاصدقائه من أحباء الترجي وقال ''الكلام الذي صدر عني لم يكن الا على سبيل الدعابة التي تحصل بين أحباء كل الجمعيات في تونس.. لكنها كانت دعابة خارج النص لأنه لا يمكن أن أتمنى بأي حال من الأحوال الموت لفئة من التونسيين في مباراة كرة قدم خاصة وأن لي عديد الاصدقاء وأطراف من العائلة سيكونون في الموعد يوم الجمعة في ملعب رادس في مباراة الدور النهائي لرابطة الابطال''.


Credits Mosaique FM


وأضاف علولو قائلا : أنا شخصيا وعندما أعدت الإستماع إلى ما بدر مني أحسست بالصدمة لأن هناك فرقا كبيرا بين الكلام في الإعلام والدعابة على ذلك النحو بين الاصدقاء.

وقال علولو إنه يعتذر لأصحابه من جماهير الترجي "متمنيا لهم حظا سعيدا مؤكدا : ''سنبقى دائما أصدقاء تجمعنا كرة القدم بكل ما فيه من دعابة وتبادل المواقف قبل وأثناء و بعد كل مباراة .. فتلك هي متعة كرة القدم.''


وكان "علي علولو" أثار صدمة الجمهور الرياضي التونسي و ذلك خلال حضوره ضيفا في برنامج رياضي على قناة تونسنا .

ورفض علي علولو إبداء رأيه في مباراة الترجي الحاسمة مع الوداد البيضاوي المغربي ضمن نهائي البطولة الافريقية، قبل أن يتمنى بصوت خافت سقوط مدرجات ملعب رادس على رؤوس جماهير الترجي.

  
  
     
  
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