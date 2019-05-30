الأمن المغربي يوقف شخصًا يشتبه في تزعمه أحد فروع المافيا الإيطالية

Jeudi 30 Mai 2019
الأناضول - الرباط / خالد مجدوب - أوقف الأمن المغربي، الأربعاء، مواطنا إيطاليا يشتبه في " تزعمه لأحد فروع المافيا الإجرامية الإيطالية المعروفة باسم “كامورا”.
جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، اطلعت الأناضول على نسخة منه .
ولفت البيان إلى أن الموقوف "مواطن إيطالي يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك للاشتباه في تزعمه لأحد فروع المافيا الإجرامية الإيطالية المعروفة باسم كامورا".
وأوضح البيان أنه " تم توقيف المواطن الإيطالي المبحوث عنه بمدينة طنجة، تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته عن السلطات القضائية الإيطالية، وكذا إعمالا للنشرة الحمراء".
وتابع البيان "وذلك للاشتباه في ارتكابه لأنشطة إجرامية في إطار المافيا الإيطالية، تتمثل في ابتزاز رجال الأعمال والعنف والقتل العمد والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية".
وبحسب البيان " فقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار البت في مسطرة تسليمه للسلطات القضائية الإيطالية".
وتعتبر "الكامورا " إحدى المنظمات الاجرامية الإيطالية وأقدمها، وتعرف بتبييض الأموال عن طريق الاتجار في النفايات.
جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، اطلعت الأناضول على نسخة منه .
ولفت البيان إلى أن الموقوف "مواطن إيطالي يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك للاشتباه في تزعمه لأحد فروع المافيا الإجرامية الإيطالية المعروفة باسم كامورا".
وأوضح البيان أنه " تم توقيف المواطن الإيطالي المبحوث عنه بمدينة طنجة، تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته عن السلطات القضائية الإيطالية، وكذا إعمالا للنشرة الحمراء".
وتابع البيان "وذلك للاشتباه في ارتكابه لأنشطة إجرامية في إطار المافيا الإيطالية، تتمثل في ابتزاز رجال الأعمال والعنف والقتل العمد والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية".
وبحسب البيان " فقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار البت في مسطرة تسليمه للسلطات القضائية الإيطالية".
وتعتبر "الكامورا " إحدى المنظمات الاجرامية الإيطالية وأقدمها، وتعرف بتبييض الأموال عن طريق الاتجار في النفايات.
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Par:aziz75 (France )
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