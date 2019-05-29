المجر..غرق عبّارة على متنها 34 راكباً بنهر الدانوب

Mercredi 29 Mai 2019



الأناضول

انقلب عبّارة سياحية كان يحمل على متنه 34 شخصًا، جرّاء اصطدامها بعبّارة أخرى في نهر الدانوب بالمجر.وبحسب وسائل إعلام مجرية، تم إنقاذ عدد من الركاب، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، تعمل فرق الإنقاذ والإطفاء على إنقاذهم.وكالة الأنباء المجرية (MTI) ذكرت أن أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على المفقودين.وبينما لم تشر المصادر إلى أية معلومة حول ما إذا كان هناك جرحى أوقتلى، لم يصدر عن الجهات الرسمية أية بيانات بذات الصدد.ونهر الدانوب هو أهم أنهار المجر، الذي يقسم البلاد إلى جزئين غربي وشرقي. ومن الأنهار المهمة الأخرى: نهر تيزا ونهر درافا.وتشكل المجر مقصداً للسائحين الباحثين على الآثار الفنية والهندسية والمعمارية التاريخية والموجودة في مختلف مدنها وبلداتها التي تزخر بالارث الثقافي والفني الحضاري.