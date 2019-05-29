كرة اليد - عقوبة ضد النجم الساحلي بست مقابلات دون حضور الجمهور وتغريمه ب10 الاف دينار

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- قررت الرابطة الوطنية لكرة اليد معاقبة فريق النجم الرياضي الساحلي باللعب بدون جمهور لستة (6) مقابلات إبتداء من يوم 27 ماي 2019 وتغريمه بخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينارا وذلك اثر الاحداث التي عرفتها مباراة ذهاب نهائي البطولة الوطنية السبت الماضي بالقاعة الاولمبية بسوسة والتي فاز فيها الترجي الرياضي على النجم الساحلي بنتيجة 29-28 .وكانت المباراة قد توقفت لأكثر من 30 دقيقة على اثر أحداث شغب في صفوف الجماهير وتبادل للعنف بين اللاعبين .-ايقاف اللاعب حمدي الهمامي (النجم الساحلي ) عن اللعب بمباراة "آلية " زائد 5 مباريات ابتداء من 27 ماي 2019 و تغريمه بخطية مالية قدرها 30 دينارا للتعدي على الروح الرياضية-ايقاف نور الدين ماوة لاعب النجم الساحلي عن اللعب بمباراة "آلية " زائد 5 مباريات ابتداء من يوم 27 ماي 2019 وتغريمه بخطية مالية قدرها 30 دينارا للتعدي على الروح الرياضية-ايقاف حمدي عيسى لاعب الترجي الرياضي عن اللعب بمباراة "آلية" زائد 5 مباريات ابتداء من يوم 27 ماي 2019 وتغريمه بخطية مالية قدرها 30 دينارا للتعدي على الروح الرياضية-ايقاف جهاد عرعار لاعب الترجي الرياضي عن اللعب بمباراة "آلية" زائد 5 مباريات وتغريمه بخطية مالية قدرها 30 دينارا للتعدي على الروح الرياضية.