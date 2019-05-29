للمرة الأولى منذ هجوم حفتر.. السعودية تستضيف وزيرا بحكومة السراج

Mercredi 29 Mai 2019
الأناضول - جدة - استقبل وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، الأربعاء، نظيره في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، في قصر المؤتمرات بجدة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية"، دون تفاصيل أكثر.
ويعد هذا أول لقاء في المملكة، بين وزير حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ومسؤول سعودي، منذ هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس، الشهر الماضي.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، بحث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مع حفتر، الذي زار آنذاك الرياض للمرة الأولى، مستجدات الأوضاع في ليبيا.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود القوات في الشرق.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية"، دون تفاصيل أكثر.
ويعد هذا أول لقاء في المملكة، بين وزير حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ومسؤول سعودي، منذ هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس، الشهر الماضي.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، بحث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مع حفتر، الذي زار آنذاك الرياض للمرة الأولى، مستجدات الأوضاع في ليبيا.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود القوات في الشرق.
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Par:MedTunisie ( )
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