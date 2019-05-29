عشية القمة العربية الطارئة بمكة.. تأكد مشاركة 8 قادة

Mercredi 29 Mai 2019



الأناضول

* الزعماء والقادة المشاركون:

* مستوى تمثيل رئيس وزراء وما أقل

دول لم تعلن عن مستوى التمثيل

* دولة غائبة

- اتأكد مشاركة نحو ثلث عدد القادة العرب في القمة العربية الطارئة الـ14، حتى عشية انعقادها المقرر الخميس، في مكة المكرمة.ووفق رصد مراسل الأناضول لبيانات رسمية وتقارير صحفية، حتى عشية انطلاق القمة، يشارك 8 زعماء دول بين رؤساء وملوك وأمراء، أبرزهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.بينما أعلنت 4 دول مشاركة تمثيل على مستوى رئيس وزراء فيما أقل حتى الآن.وباستثناء سوريا المجمد عضويتها، لم تحدد 9 دول عربية، حتى منتصف ليل الأربعاء-الخميس، مستوى تمثيلها في القمة الطارئة منها مصر والإمارات والسودان واليمن.ويزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.وتبحث القمة الطارئة التي ستعقد في مكة الخميس التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية يومي الخميس والجمعة.ومؤخرا أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.ووفق رصد الأناضول لبيانات رسمية وتقارير محلية، فإن من تأكد مشاركتهم في القمة حتى عشية انعقادها على النحو التالي:1-العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (مستضيف القمة)2- الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي3-عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني4- أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر5- الرئيس الفلسطيني محمود عباس6- الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.7-الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو8- عاهل البحرين حمد بن عيسى9- رئيس وزراء لبنان سعد الحريري10- رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني11- الأمير مولاي رشيد (شقيق العاهل المغربي محمد السادس)12- مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي (مكلفا من قبل حكومة الوفاق الوطني) وفق تقارير محلية، وسط أنباء عن حضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، المتواجد حاليا بجدة لحضور اجتماع وزاري لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقد الأربعاء.13- مصر14- جيبوتي15- العراق16- اليمن17- السودان18- الجزائر19- سلطنة عمان20- جزر القمر21- الإمارات22- سوريا: تغيب بسبب عدم توجيه دعوة رسمية لها، من قبل جامعة الدول العربية التي علقت عضوية دمشق عام 2011.