11 رقمًا لتشيلسي الإنجليزي بعد التتويج بـ ''يوروبا ليغ''

Mercredi 29 Mai 2019



الأناضول

حقق لاعبو تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، 11 رقمًا بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) للمرة الثانية في التاريخ وبعد غياب دام 6 سنوات.وانتزع تشيلسي اللقب القاري بعدما تغلب على مواطنه أرسنال بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في أذربيجان.وجاءت الأرقام على النحو التالي:- توّج ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي بلقبه الأول في مسيرته التدريبية.- ساري هو أول مدرب إيطالي يفوز بلقب الدوري الأوروبي منذ ألبرتو ماليساني مع بارما عام 1998 .- ساري ثالث مدرب إيطالي يقود تشيلسي لبطولة أوروبية بعد جيانلوكا فيالي وروبيرتو دي ماتيو.- تشيلسي هو أول فريق يفوز بالمسابقة الأوروبية الكبرى دون خسارة أي مباراة حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في ثلاث وذلك منذ فوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا في موسم 2007- 2008.- أصبح تشيلسي ثاني أكثر فريق إنجليزي حصدًا للبطولات القارية بواقع 6 ألقاب بالتساوي مع مانشستر يونايتد ولا يتفوق عليهما سوى ليفربول صاحب الـ 11 بطولة.- الإسباني بيدرو رودريجيز خامس لاعب يسجل في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، ولم يسبقه إلا الرباعي الدنماركي ألان سيمونسن والأرجنتيني هرنان كريسبو والروسي دميتري ألينيتشيف والإنجليزي ستيفن جيرارد.- البلجيكي إيدين هازارد تمكن من تسجيل 21 هدفًا في كل المسابقات في موسم واحد، لأول مرة في مسيرته بنادي تشيلسي.- هازارد يعد صاحب الرقم القياسي من بين لاعبي الدوري الإنجليزي في عدد التمريرات الحاسمة، التي صنعها في كل المنافسات هذا الموسم، برصيد 17 تمريرة حاسمة، بعدما صنع الهدف الثاني في لقاء الليلة للإسباني بيدرو رودريجيز.- هازارد تمكن من المشاركة في 38 هدفًا بمختلف المسابقات في موسم (2018-2019)، بعدما أحرز 21 هدفًا وساهم بصناعة 17.- الفرنسي أوليفيه جيرو سجل 11 هدفًا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، أكثر من أي لاعب فرنسي آخر في موسم واحد ببطولة أوروبية.- جيرو هو أول لاعب يسجل 11 هدفًا في بطولة أوروبية مع فريق إنجليزي منذ آلان شيرر في موسم 2004-2005 مع نيوكاسل يونايتد.