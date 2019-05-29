نحو تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية ..

Mercredi 29 Mai 2019
نصرالدين السويلمي -
تبريرات وجيهة تلك التي تقدم بها نبيل بوفون رئيس الهيأة العليا المستقلة للانتخابات الى البرلمان وطالب من خلالها تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية، في كل من بلدية العيون، بلدية باردو، بلدية سكرة، بلدية بهرة، بلدية السرس، بلدية تيبار، بلدية نعسان، بلدية كسرى حيث اك بوفون انه يتحتم على الهيئة التفرغ للانتخابات التشريعية والرئاسية، وان الانتخابات الجزئية قد تستغلها الاطراف المتنافسة في القيام بحملات انتخابية مسبقة، كما شدد على سلبية تخمة الانتخابات التي قد تدفع المواطنين الى الملل، وهذا سيكون على حساب المحطات الكبرى التي تترقبها تونس موفى السنة الجارية.
يبقى التأجيل من الحلول الوقتية التي لا يمكنها معالجة الازمة من جذورها، وليس غير وقفة جدية لتغيير القانون الانتخابي، حتى تفضي الانتخابات البلدية الى مجلس بلدي متجانس، يعود الامر فيه الى حزب واحد او ينحصر بين حزبين الى ثلاثة احزاب، اما ان تواصل البلديات المثقلة بالمشاكل والديون في لعبة "التكنبين" والتكتلات والعرقلة و"بونتوات" فتلك مضيعة للوقت مضيعة للجهد وتغذية التوترات بين المكونات الجهوية.
تبريرات وجيهة تلك التي تقدم بها نبيل بوفون رئيس الهيأة العليا المستقلة للانتخابات الى البرلمان وطالب من خلالها تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية، في كل من بلدية العيون، بلدية باردو، بلدية سكرة، بلدية بهرة، بلدية السرس، بلدية تيبار، بلدية نعسان، بلدية كسرى حيث اك بوفون انه يتحتم على الهيئة التفرغ للانتخابات التشريعية والرئاسية، وان الانتخابات الجزئية قد تستغلها الاطراف المتنافسة في القيام بحملات انتخابية مسبقة، كما شدد على سلبية تخمة الانتخابات التي قد تدفع المواطنين الى الملل، وهذا سيكون على حساب المحطات الكبرى التي تترقبها تونس موفى السنة الجارية.
يبقى التأجيل من الحلول الوقتية التي لا يمكنها معالجة الازمة من جذورها، وليس غير وقفة جدية لتغيير القانون الانتخابي، حتى تفضي الانتخابات البلدية الى مجلس بلدي متجانس، يعود الامر فيه الى حزب واحد او ينحصر بين حزبين الى ثلاثة احزاب، اما ان تواصل البلديات المثقلة بالمشاكل والديون في لعبة "التكنبين" والتكتلات والعرقلة و"بونتوات" فتلك مضيعة للوقت مضيعة للجهد وتغذية التوترات بين المكونات الجهوية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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