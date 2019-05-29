زهير حمدي : مالقيناشو العصفور النادر

Mercredi 29 Mai 2019
نصرالدين السويلمي -
ردا على اقتراح سفيان بن فرحات حول خيار مساندة حسين العباسي كشخصية تقدمية يمكنها المنافسة بجدية على منصب رئيس الجمهورية، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي ان مثل هذا الاقتراح لم يصلهم وان العصفور النادر لم يجدوه وتساءل ان كان يجب البحث عنه بفتاشة، واكد ان الجبهة لم تدعى للتشاور حول هذه الفكرة ولا علم لها بها، جاء ذلك بعد ان واجهه بن فرحات بحظوظ حمة الهمامي الضعيفة "الجبهة الشعبية الاكيد انو المرشح متاعها مهوش باش ينتصر، وثم حسين العباسي الي هو خذا جائزة نوبل للسلام و كشخصية مستقلة علاش الجبهة ما تقولش ايجا نتفقوا عليه، هاي النهضة وكان تلقى محسن مرزوق والله الما يساندوه عطيه يلقى مصلحتو فيه، ما يهمهمش راهو حتى يبدا محسن مرزوق بالطشاطش متاعو..وما دام الجبهة يتعاركوا على شكون باش يخسر ، لأنو ما هوش باش يربح مرشح الجبهة" .
يذكر ان بعض قيادات الجبهة أكدت ان حوارات تدور الآن لتطويق الازمة وان الانسحاب من الكتلة لم يتم بشكل نهائي، فيما تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل بثقله لتطويق الأزمة، ونشطت الاتصالات بينه وبين شق الامين العام حمة الهمامي وشق القيادي الطموح منجي الرحوي.
ردا على اقتراح سفيان بن فرحات حول خيار مساندة حسين العباسي كشخصية تقدمية يمكنها المنافسة بجدية على منصب رئيس الجمهورية، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي ان مثل هذا الاقتراح لم يصلهم وان العصفور النادر لم يجدوه وتساءل ان كان يجب البحث عنه بفتاشة، واكد ان الجبهة لم تدعى للتشاور حول هذه الفكرة ولا علم لها بها، جاء ذلك بعد ان واجهه بن فرحات بحظوظ حمة الهمامي الضعيفة "الجبهة الشعبية الاكيد انو المرشح متاعها مهوش باش ينتصر، وثم حسين العباسي الي هو خذا جائزة نوبل للسلام و كشخصية مستقلة علاش الجبهة ما تقولش ايجا نتفقوا عليه، هاي النهضة وكان تلقى محسن مرزوق والله الما يساندوه عطيه يلقى مصلحتو فيه، ما يهمهمش راهو حتى يبدا محسن مرزوق بالطشاطش متاعو..وما دام الجبهة يتعاركوا على شكون باش يخسر ، لأنو ما هوش باش يربح مرشح الجبهة" .
يذكر ان بعض قيادات الجبهة أكدت ان حوارات تدور الآن لتطويق الازمة وان الانسحاب من الكتلة لم يتم بشكل نهائي، فيما تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل بثقله لتطويق الأزمة، ونشطت الاتصالات بينه وبين شق الامين العام حمة الهمامي وشق القيادي الطموح منجي الرحوي.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: عمار عمروسية: النهضة فرحانة بتصدع الجبهة الشعبية و حزب يوسف الشاهد استدرج منجي الرحوي وأغراه بمناصب حكومية