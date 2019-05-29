نفاذ تذاكر مباراة الترجي/الوداد بسرعة قياسية وسط حالة من الازدحام

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- نفذت تذاكر مباراة إياب الدور النهائي لكاس رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم المقررة مساء بعد غد الجمعة بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي بسرعة قياسية بعد ان تم طرحها للبيع على الساعة السابعة صباحا اليوم الاربعاء .وقد توافدت أعداد غفيرة من جماهير الترجي منذ ساعات الفجر الأولى على شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه بهدف اقتناء تذاكر الدخول الى ملعب رادس .ورغم التواجد الامني في محيط المكان فقد سادت عملية بيع التذاكر حالة من الازدحام والفوضى بسبب تدافع جمهور فريق باب سويقة الذي حضر باعداد كبيرة جدا .وينتظر ان تخصص هيئة فريق الترجي جانبا من مدرجات ملعب رادس لجماهير الوداد المغربي التي سيسمح لها بالدخول مجانا وفق مبدأ المعاملة بالمثل لجماهير الترجي الرياضي في مباراة الذهاب بمدينة الرباط يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل 1/1.وبعد ان اعلنت السلطات الامنية في وقت سابق عن تخفيض عدد الجماهير التي ستحضر المباراة ب 15 الفا ابدت هيئة الترجي اليوم ارتياحها لما قالت انه "قرار تم اتخاذه مساء أمس الثلاثاء صلب الاجتماع الأمني الثاني الخاص بمباراة إياب نهائي رابطة الابطال والذي سيسمح بحضور الجماهير التونسية حسب الطاقة القصوى لملعب رادس .. اي مثلما حصل منذ 6 أشهر في نهائي النسخة الماضية ضد الأهلي المصري " .ورغم ان العدد الذي تم الاتفاق عليه مع السلطات الأمنية لم يكشف بعد رسميا فانه يرجح ان يكون في حدود حدود 55 ألفا بين تذاكر واشتراكات ودعوات خاصة .ويذكر ان طارق الفرجاوي مدير الحي الوطني الرياضي كان قال في تصريح سابق ل "وات" ان "ملعب رادس جاهز لاستقبال جماهير الترجي والوداد ولا يشكل أي خطر على الجماهير" مشددا بالقول " أطمئن الجميع بان ملعب رادس في حالة جيدة وجاهز تماما لاحتضان النهائي الأفريقي. المدرجات في حالة جيدة عكس ما أراد البعض الترويج له وستكون جاهزة لاستقبال كل الجماهير التي سيسمح لها بالحضور في رادس ".ويتوقع ان تتحول بعثة فريق الوداد البيضاوي المغربي الى تونس اليوم الأربعاء في رحلة خاصة من الدار البيضاء بوفد يضم 45 فردا يتقدمهم رئيس النادي سعيد الناصيري .وقد عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الغامبي باكاري غاساما لادارة مقابلة الاياب بمساعدة السينغاليين جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا.وسيكون البوتسواني جوشيا بوندو حكما رابعا فيما تم تعيين الزامبي جاني سيكازوي على رأس الفريق المكلف بتقنية "الفار".