سفيان بن فرحات يدعو الى مساندة حسين العباسي كمرشح توافقي الى رئاسة الجمهورية

Mercredi 29 Mai 2019



خلال تنشيطه لحوار مع الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، دعا سفيان بن فرحات الجبهة الشعبية الى مساندة حسين العباسي كمرشح للاتحاد العام التونسي للشغل لمنصب رئاسة الجمهورية، واستشهد بحركة النهضة التي يمكن ان تتوافق مع غيرها حتى حول محسن مرزوق، كما طالب ان تقتدي الجبهة بالنهضة التي تجنبت الصراعات حول الرئاسة عندما اختارت مساندة شخصية من خارجها.سفيان ايضا اشار الى مسالة دقيقة طالما ذكرناها واثارت حساسية وخلفت ردود افعال واسعة تكذب وتحذر وتنزه المكتب التنفيذي للاتحاد من الاختراق والتوظيف، بن فرحات العارف بأمعاء الجبهة أكد على أمواج راديو ماد، وجود 7 من الجبهة الشعبية داخل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.بعد الاطلاع على الحوار مع زهير، يبدو ان قرار انسحاب النواب من كتلة الجبهة الشعبية لم يكن وليد لحظة انفعالية وإنما كان نتيجة لعرض تقدمت به الجبهة على لسان الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، ويُخيّر حزب الوطد بين الالتزام بما أقرته مؤسسات الجبهة حول حمة الهمامي كمرشح للرئاسة، او الانصراف برفق" الأزمة فرضت علينا وما عنا حتى حل، اليوم عنا زوز خيارات، يا إما ان يلتزم الرفاق في الوطد براي الاغلبية..واذا تعذر هذا والناس تمترست في مواقعها بدون مراعاة للتاريخ المشترك الي بيناتنا،والدماء الي كانت مشتركة بيناتنا، فنقولوا الناس يلزمها تتفارق بشرف وبرجولية"، ذلك هو العرض الأخير الذي وصل الجناح الغاضب ساعات قبل الاعلان عن استقالة 9 من نواب الجبهة.وكان زهير حمدي قبل اعلان الانشطار بساعات، أكد أن التاريخ سوف يثبت ان الجبهة الشعبية هي البديل التاريخي لتونس، وهي البديل لكل المنطقة، وقال ان "تونس تباع في المزاد العلني، تونس تهود، تونس تتصهين وتونس تباع الى صندوق النقد الدولي.. والمطلوب راس هذه الجبهة..وما نتصورش السيستام القائم اليوم بيمينه الديني ويمينه الآخر فرحان بوجود 15 نائبا ينكلوا بيهم في كل محطة وفي كل مناسبة.. وحتى الغرب الاستعماري ما نتصورش فرحان بوجود نوعية وكاليبر من النواب، 15 نائبا متواجدين في البرلمان لمواجهة يمين مرتبط بقوى الخارج"حاول زهير تصدير الازمة، وانتهج أسلوب النعامة بدل ان ينزل عند الازمة الحقيقية ومربطها واصلها وفصلها، فالجبهة التي جمعت إليها غالبية الطيف اليساري وجل الطيف القومي، انتهت فريسة انتخابية سهلة لتعبيرة شاذة ودخيلة كعبير موسى، استعملت الجبهة تكتيكات اوصلتها الى قطع الطريق لصالح النداء، وواصلت في تكتيكاتها الركيكة الى أن تجاوزتها عبير! ومن هي هذه التعبيرة الدستوتجمعية الشاذة في حضرة نسيج يساري قومي يعمل على الساحة منذ أكثر من نصف قرن، لولا انصراف الجبهة عن العمل السياسي بشروطه وانخراطها في الوقفات الدورية والغرف الخفية والصناديق السوداء...