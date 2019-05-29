الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة - لقاء النادي الافريقي وشبيبة القيروان في المنزه

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه امس الثلاثاء تعيين لقاء النادي الافريقي وشبيبة القيروان لحساب الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بملعب المنزه عوضا عن ملعب رادس لاسباب تنظيمية.وستقام هذه المقابلة غدا الخميس بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.كما قررت الرابطة معاقبة جمعية الهلال الرياضي الشابي بخطية مالية قدرها 15 الف دينار بسبب ما ورد بموقعها الرسمي بتاريخ 25 ماي الجاري حول حفل تكريم لاعبي واندية الرابطة المحترفة الثانية.وكانت الهيئة المديرة لهلال الشابة اوردت على صفحتها الرسمية انها " ستقاطع ما يسمى ب"سهرة الأبطال" لبطولة الرابطة المحترفة الثانية التي سينظمها مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم في سهرة الاحد، وتشدد على ان لاعبيها ومدربيها وادارييها لن يحضروا هذه المسرحية سيئة الاخراج، التي سيسلم خلالها ما سمي بلقب البطولة لمستقبل سليمان رغم ان فريقنا حقق افضل النتائج على كل الواجهات واعتبر افضل ناد من بين 24 فريقا في الرابطة الثانية من قبل كل الفنيين والمحللين".وسلطت الرابطة خطية مالية ب5 الاف دينار على الهلال الرياضي الشابي بسبب عدم خوضه للمقابلة الفاصلة مع مستقبل سليمان لتحديد بطل الرابطة الثانية مع حذف نقطة من مجموع النقاط في الترتيب العام للموسم الرياضي 2018-2019 .