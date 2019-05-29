العاهل المغربي يقيم مأدبة إفطار على شرف كوشنر مستشار ترامب

Mercredi 29 Mai 2019
الأناضول - الرباط / خالد مجدوب - أقام العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء، مأدبة إفطار، في مقر الإقامة الملكية بمدينة سلا، على شرف جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، الذي يقوم بزيارة للمغرب حاليًا.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مشيرة أن ”العاهل المغربي أجرى قبل الإفطار، محادثات مع كوشنير همت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، وكذا التحولات والتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط".
وحضر مأدبة الإفطار عن الجانب الأمريكي المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، وعن الجانب المغربي مستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.
ووصل جاريد كوشنر، الرباط، في وقت سابق الثلاثاء في إطار جولة تشمل أيضًا الأردن وإسرائيل.
وذكر موقع "المغربية 360" (مقرب من السلطات) أن "كوشنر" وصل برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، والممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية، براين هوك.
ولفت الموقع أن الوفد سيجتمع بعاهل البلاد، الملك محمد السادس، لبحث مشاركة المملكة بـ"ورشة المنامة".
وفي 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك عن استضافة المنامة، بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل.
وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة، في إطار مساعي واشنطن فرض تسوية تُعرف إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، وتعتزم الكشف عنها في غضون أيام.
وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مشيرة أن ”العاهل المغربي أجرى قبل الإفطار، محادثات مع كوشنير همت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، وكذا التحولات والتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط".
وحضر مأدبة الإفطار عن الجانب الأمريكي المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، وعن الجانب المغربي مستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.
ووصل جاريد كوشنر، الرباط، في وقت سابق الثلاثاء في إطار جولة تشمل أيضًا الأردن وإسرائيل.
وذكر موقع "المغربية 360" (مقرب من السلطات) أن "كوشنر" وصل برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، والممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية، براين هوك.
ولفت الموقع أن الوفد سيجتمع بعاهل البلاد، الملك محمد السادس، لبحث مشاركة المملكة بـ"ورشة المنامة".
وفي 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك عن استضافة المنامة، بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل.
وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة، في إطار مساعي واشنطن فرض تسوية تُعرف إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، وتعتزم الكشف عنها في غضون أيام.
وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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