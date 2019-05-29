المغرب يعتزم استثمار 10 مليارات دولار في الفوسفات خلال 9 سنوات

Mercredi 29 Mai 2019
الأناضول - الرباط/ أحمد بن الطاهر - يعتزم المغرب استثمار 100 مليار درهم ( 10.13 مليار دولار) ما بين 2019 و2027، لتطوير القطاع، وفق مسؤول.
وقال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، (المحكمة العليا المكلفة بمراقبة صرف المال العام)، خلال اجتماع للجنة برلمانية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم إن مجمع "الفوسفات" يشغل 20 ألف عامل حاليا، وحقق رقم معاملات ( أعمال) يفوق 48.5 درهم (5 مليارات دولار).
وأضاف جطو "هناك معطيات حساسة، تتعلق بتدبير قطاع الفوسفات، نشرها سيؤثر على تنافسية البلد العالمية"، في إشارة إلى التحفظ على نشر تقرير رقابي حول شركة "المكتب الشريف للفوسفات" (حكومية) والمعنية بالاستثمار المذكور.
وكان الاجتماع مخصصا لتقديم تقرير رقابي حول عمل شركة المكتب الشريف للفوسفات، عمل عليه المجلس الأعلى للحسابات لمدة ثلاث سنوات.
وقال جطو: "التقرير الرقابي توقف عند ستة معطيات، أولها هو احتياطات الفوسفات بالمناجم، والتي يمكن نشرها من تمكين منافسي البلد من معطيات مهمة".
وزاد: "تحفظنا أيضا عن السياسة الاستثمارية للشركة، لأن نشر تفاصيلها سيكشف توجهاته، وستستغل من طرف منافسيه".
وتابع: "لدينا أيضا براءات الاختراع التي تتوفر عليها الشركة، والتي تشكل عاملا رئيسيا في تفوقه الصناعي عالميا".
ويمتلك المغرب أكبر مخزون من الفوسفات في العالم، ويعتبر ثاني منتج لمادة الفوسفات، وأول مصدر لها على الصعيد العالمي.
ويقدر إنتاج المغرب السنوي من الفوسفات بنحو 30 مليون طن، يوجه معظمه نحوالتصدير.
وتمتلك المملكة 85 بالمائة من الاحتياطي العالمي للفوسفات.
( الدولار = 9.7 درهم مغربي)
وقال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، (المحكمة العليا المكلفة بمراقبة صرف المال العام)، خلال اجتماع للجنة برلمانية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم إن مجمع "الفوسفات" يشغل 20 ألف عامل حاليا، وحقق رقم معاملات ( أعمال) يفوق 48.5 درهم (5 مليارات دولار).
وأضاف جطو "هناك معطيات حساسة، تتعلق بتدبير قطاع الفوسفات، نشرها سيؤثر على تنافسية البلد العالمية"، في إشارة إلى التحفظ على نشر تقرير رقابي حول شركة "المكتب الشريف للفوسفات" (حكومية) والمعنية بالاستثمار المذكور.
وكان الاجتماع مخصصا لتقديم تقرير رقابي حول عمل شركة المكتب الشريف للفوسفات، عمل عليه المجلس الأعلى للحسابات لمدة ثلاث سنوات.
وقال جطو: "التقرير الرقابي توقف عند ستة معطيات، أولها هو احتياطات الفوسفات بالمناجم، والتي يمكن نشرها من تمكين منافسي البلد من معطيات مهمة".
وزاد: "تحفظنا أيضا عن السياسة الاستثمارية للشركة، لأن نشر تفاصيلها سيكشف توجهاته، وستستغل من طرف منافسيه".
وتابع: "لدينا أيضا براءات الاختراع التي تتوفر عليها الشركة، والتي تشكل عاملا رئيسيا في تفوقه الصناعي عالميا".
ويمتلك المغرب أكبر مخزون من الفوسفات في العالم، ويعتبر ثاني منتج لمادة الفوسفات، وأول مصدر لها على الصعيد العالمي.
ويقدر إنتاج المغرب السنوي من الفوسفات بنحو 30 مليون طن، يوجه معظمه نحوالتصدير.
وتمتلك المملكة 85 بالمائة من الاحتياطي العالمي للفوسفات.
( الدولار = 9.7 درهم مغربي)
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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