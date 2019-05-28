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النادي الصفاقسي: فتحي جبال يخلف كرول الى نهاية الموسم الحالي

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
وات - قررت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي تعويض مدرب فريق أكابر كرة القدم الهولندي رود كرول الذي قررت الاستغناء عن خدماته بالمدرب التونسي فتحي جبال الذي تم الاتفاق معه على الإشراف على حظوظ الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري وفق ما افاد به رئيس فرع كرة القدم بالنادي الصفاقسي الناصر نجاح يوم الثلاثاء "وات" .
وسيخوض فريق الأبيض والأسود مقابلة الكأس ضد الترجي الرياضي التونسي والمقبلتين المتبقيتين من البطولة أمام كل من مستقبل قابس واتحاد بن قردان بقيادة المدرب جبال الذي ينشط في الدوري السعودي منذ مدة وأحرز فيه على ألقاب محلية آخرها كأس السوبر.
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وأكد ناصر نجاح أن" المدرب فتحي جبال تحصل على ترخيص من فريقه الفتح السعودي الذي يدربه لإنجاز المهمة الموكولة له من هيئة النادي الصفاقسي علما وأن جبال هو حاليا في عطلة نهاية الموسم بالنسبة للدوري السعودي" كما أوضح أن جبال سيشرف على اول حصة تدريبية مساء اليوم مع الفريق وأن باقي عناصر الطاقم الفني المتكون من مساعد المدرب محمود المصمودي ومدرب الحراس محمد الرباعي والمعد البدني للفريق باقون إلى نهاية الموسم وفق العقود التي تربطهم بالفريق".
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يذكر ان نتائج النادي الصفاقسي قد عرفت في الفترة الاخيرة تراجعا واضحا على مستوى الرهانات المحلية والقارية والاقليمية مما تسبب في موجة غضب شديدة في اوساط احباء الفريق.

  
  
     
  
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