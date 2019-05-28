اياب كاس رابطة ابطال افريقيا: الوداد البيضاوي يطلب تغيير ملعب المباراة لظروف أمنية

Mardi 28 Mai 2019
وات - طالب الوداد البيضاوي المغربي في مراسلة موجهة الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتغيير ملعب مباراة اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا والتي ستجمعه يوم الجمعة القادم بالترجي الرياضي بالملعب الاولمبي برادس انطلاق من الساعة العاشرة ليلا.
وعلل الوداد البيضاوي المغربي طلبه بتغيير ملعب المباراة كما جاء موقعه الرسمي على شبكة الانترنات بسبب "ما تشكله مدرجاته من خطر على جماهير الفريقين المغربي والتونسي" حسب نص المراسلة.
كما طالب الوداد من الاتحاد الأفريقي تأمين مقام وفد الوداد و جمهوره بتونس، "خاصة بعد الأخبار المتداولة مؤخرا والتي بتث للأسف بواسطة قنوات رسمية للفريق المضيف".
وكان طارق الفرجاوي مدير عام الحي الوطني الرياضي قد اكد في وقت سابق يوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "مدرجات الملعب الاولمبي برادس جاهزة لاحتضان العدد المسموح به بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي في اياب الدور النهائي لكاس ابطال افريقيا لكرة القدم يوم الجمعة ( س 22 ) .
وافاد الفرجاوي ان "الصور التي تم تداولها في الساعات الاخيرة نتج عنها حالة من الخوف وهي لا تعكس حقيقة الحالة لمدرجات ملعب رادس والتي تحترم شروط السلامة رغم الاقرار بضرورة اخضاع الوحدات الواصلة بين مختلف المدرجات باشغال صيانة ".
وكانت مباراة الذهاب بين الوداد البيضاوي والترجي الرياضي حامل لقب النسخة الاخيرة للمسابقة والتي دارت يوم الجمعة المنقضي بالرباط قد انتهت على نتيجة التعادل 1-1.
وعلل الوداد البيضاوي المغربي طلبه بتغيير ملعب المباراة كما جاء موقعه الرسمي على شبكة الانترنات بسبب "ما تشكله مدرجاته من خطر على جماهير الفريقين المغربي والتونسي" حسب نص المراسلة.
كما طالب الوداد من الاتحاد الأفريقي تأمين مقام وفد الوداد و جمهوره بتونس، "خاصة بعد الأخبار المتداولة مؤخرا والتي بتث للأسف بواسطة قنوات رسمية للفريق المضيف".
وكان طارق الفرجاوي مدير عام الحي الوطني الرياضي قد اكد في وقت سابق يوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "مدرجات الملعب الاولمبي برادس جاهزة لاحتضان العدد المسموح به بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي في اياب الدور النهائي لكاس ابطال افريقيا لكرة القدم يوم الجمعة ( س 22 ) .
وافاد الفرجاوي ان "الصور التي تم تداولها في الساعات الاخيرة نتج عنها حالة من الخوف وهي لا تعكس حقيقة الحالة لمدرجات ملعب رادس والتي تحترم شروط السلامة رغم الاقرار بضرورة اخضاع الوحدات الواصلة بين مختلف المدرجات باشغال صيانة ".
وكانت مباراة الذهاب بين الوداد البيضاوي والترجي الرياضي حامل لقب النسخة الاخيرة للمسابقة والتي دارت يوم الجمعة المنقضي بالرباط قد انتهت على نتيجة التعادل 1-1.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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