انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين النادي الصفاقسي ورود كرول

Mardi 28 Mai 2019
وات - قررت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء انهاء عقد المدرب روود كرول بالتراضي بين الجانبين وتبعا لذلك لن يشرف مساء اليوم على الحصة التدريبية لزملاء علاء المرزوقي .
وجاء على الصفحة الرسمية للنادي " انهاء العلاقة التعاقدية مع كروول تاتي قبل جولتين من نهاية سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ومباراة نصف نهائي كاس تونس " .
وقد تداول عدد من وسائل الاعلام خبر تعيين المدرب فتحي جبال للإشراف على المقاليد الفنية لفريق عاصمة الجنوب حتى نهاية الموسم لكن من دون تاكيد رسمي من جانب النادي .
وسيتبارى الصفاقسي في مقابلتي البطولة المتبقيتين مع مستقبل قابس واتحاد بنقردان كما يخوض لقاء نصف نهائي كأس تونس في ملعب المهيري امام الترجي الرياضي.
وتراجع النادي الصفاقسي الى المركز الثالث في البطولة (46 نقطة) بعد تعادله الثالث على التوالي في الجولة 24 للمسابقة امام مضيفه شبيبة القيروان 1/1 .
وجاء على الصفحة الرسمية للنادي " انهاء العلاقة التعاقدية مع كروول تاتي قبل جولتين من نهاية سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ومباراة نصف نهائي كاس تونس " .
وقد تداول عدد من وسائل الاعلام خبر تعيين المدرب فتحي جبال للإشراف على المقاليد الفنية لفريق عاصمة الجنوب حتى نهاية الموسم لكن من دون تاكيد رسمي من جانب النادي .
وسيتبارى الصفاقسي في مقابلتي البطولة المتبقيتين مع مستقبل قابس واتحاد بنقردان كما يخوض لقاء نصف نهائي كأس تونس في ملعب المهيري امام الترجي الرياضي.
وتراجع النادي الصفاقسي الى المركز الثالث في البطولة (46 نقطة) بعد تعادله الثالث على التوالي في الجولة 24 للمسابقة امام مضيفه شبيبة القيروان 1/1 .
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:57
|19:32
|16:07
|12:24
|05:03
|03:12
|
20°
|20°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|20°-20
|24°-17
|23°-16
|25°-17
|26°-18
Follow @babnet_Tunisie
( 73 824) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 412) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 60 030) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 170) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 524) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 222) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 811) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 720) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 683) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 255) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 792) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 224) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 901) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 835) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 640) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 486) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 253) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 248) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 151) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 118) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: الجبهة الشعبية تتداعى بعد استقالة 9 نواب من كتلتها البرلمانية