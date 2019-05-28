Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Agol Eeh  

انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين النادي الصفاقسي ورود كرول

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
وات - قررت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء انهاء عقد المدرب روود كرول بالتراضي بين الجانبين وتبعا لذلك لن يشرف مساء اليوم على الحصة التدريبية لزملاء علاء المرزوقي .
وجاء على الصفحة الرسمية للنادي " انهاء العلاقة التعاقدية مع كروول تاتي قبل جولتين من نهاية سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ومباراة نصف نهائي كاس تونس " .
وقد تداول عدد من وسائل الاعلام خبر تعيين المدرب فتحي جبال للإشراف على المقاليد الفنية لفريق عاصمة الجنوب حتى نهاية الموسم لكن من دون تاكيد رسمي من جانب النادي .
وسيتبارى الصفاقسي في مقابلتي البطولة المتبقيتين مع مستقبل قابس واتحاد بنقردان كما يخوض لقاء نصف نهائي كأس تونس في ملعب المهيري امام الترجي الرياضي.

وتراجع النادي الصفاقسي الى المركز الثالث في البطولة (46 نقطة) بعد تعادله الثالث على التوالي في الجولة 24 للمسابقة امام مضيفه شبيبة القيروان 1/1 .

  
  
     
  
festival-0997920d304a3f1a54dbe6b1035434e1-2019-05-28 18:42:41






0 de 0 commentaires pour l'article 183115



En continu

الثلاثاء 28 ماي 2019 | 23 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:57 19:32 16:07 12:24 05:03 03:12
20°
 20° % 68 :الرطــوبة
تونــس 20°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-2024°-1723°-1625°-1726°-18
  • Avoirs en devises
    13322,2

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34360 DT        1$ =2,98675 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   229,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559070976|183115 680|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires