انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين النادي الصفاقسي ورود كرول

Mardi 28 Mai 2019



وات

- قررت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء انهاء عقد المدرب روود كرول بالتراضي بين الجانبين وتبعا لذلك لن يشرف مساء اليوم على الحصة التدريبية لزملاء علاء المرزوقي .وجاء على الصفحة الرسمية للنادي " انهاء العلاقة التعاقدية مع كروول تاتي قبل جولتين من نهاية سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ومباراة نصف نهائي كاس تونس " .وقد تداول عدد من وسائل الاعلام خبر تعيين المدرب فتحي جبال للإشراف على المقاليد الفنية لفريق عاصمة الجنوب حتى نهاية الموسم لكن من دون تاكيد رسمي من جانب النادي .وسيتبارى الصفاقسي في مقابلتي البطولة المتبقيتين مع مستقبل قابس واتحاد بنقردان كما يخوض لقاء نصف نهائي كأس تونس في ملعب المهيري امام الترجي الرياضي.وتراجع النادي الصفاقسي الى المركز الثالث في البطولة (46 نقطة) بعد تعادله الثالث على التوالي في الجولة 24 للمسابقة امام مضيفه شبيبة القيروان 1/1 .