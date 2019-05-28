على خلفية ادائه في ذهاب الدور النهائي: ايقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 اشهر عن النشاط

Mardi 28 Mai 2019
وات - قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تجميد نشاط الحكم المصري جهاد جريشة 6 اشهر على خلفية ادائه في مباراة ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التي دارت يوم الجمعة الماضي بمدينة الرباط وانتهت بالتعادل 1-1.
وكانت قرارات الحكم جريشة محل تظلم من الفريقين على حد سواء لدى الهيكل القاري حيث تقدم الوداد البيضاوي بمراسلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم استعرض فيها الأخطاء التحكيمية وكان لها تأثير على النتيجة النهائية.
ومن جانبها وجهت إدارة الترجي طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي من أجل إلغاء البطاقات الصفراء التي أشهرها الحكم المصري ضد شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي والحارس معز بن شريفية .
وستدور مباراة الإياب بين الترجي والوداد يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس انطاقا من الساعة العاشرة ليلا.
وكانت قرارات الحكم جريشة محل تظلم من الفريقين على حد سواء لدى الهيكل القاري حيث تقدم الوداد البيضاوي بمراسلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم استعرض فيها الأخطاء التحكيمية وكان لها تأثير على النتيجة النهائية.
ومن جانبها وجهت إدارة الترجي طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي من أجل إلغاء البطاقات الصفراء التي أشهرها الحكم المصري ضد شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي والحارس معز بن شريفية .
وستدور مباراة الإياب بين الترجي والوداد يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس انطاقا من الساعة العاشرة ليلا.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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