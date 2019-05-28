La Malaisie retourne les déchets plastiques importés illégalement dans le pays

Mardi 28 Mai 2019
AA - La Malaisie a renvoyé des déchets plastiques vers leur pays d'origine après avoir déterminé qu'ils avaient été importés illégalement dans le pays. La ministre malaisienne de l'Energie, de la Technologie, de la Science, de l'Environnement et du Changement climatique, Yeo Bee Yin (sur la photo),s'est rendue à Klang, une des villes côtières où se situaient les déchets plastiques, accompagnée de la presse, pour suivre le processus de renvoi.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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