Radio Babnet Tunisie On Air: Shadia - Koulou Li3in Echams...  

La Malaisie retourne les déchets plastiques importés illégalement dans le pays

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
AA - La Malaisie a renvoyé des déchets plastiques vers leur pays d'origine après avoir déterminé qu'ils avaient été importés illégalement dans le pays. La ministre malaisienne de l'Energie, de la Technologie, de la Science, de l'Environnement et du Changement climatique, Yeo Bee Yin (sur la photo),s'est rendue à Klang, une des villes côtières où se situaient les déchets plastiques, accompagnée de la presse, pour suivre le processus de renvoi.





  
  
     
  
festival-07fe856e7278328beffd06aa5c0b8ba5-2019-05-28 13:53:58






0 de 0 commentaires pour l'article 183085



En continu

الثلاثاء 28 ماي 2019 | 23 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
26°
 25° % 41 :الرطــوبة
تونــس 20°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-2024°-1723°-1625°-1726°-18
  • Avoirs en devises
    13167,4

  • (27 mai)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =2,98830 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 mai)   247,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559049101|183085 116|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires