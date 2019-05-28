متى الجزء الثاني من مسلسل مشاعر ؟

Mardi 28 Mai 2019
مشاهد حبست الأنفاس ، ممثلين من احسن ما شاهدنا في الدراما التونسية و الجزائرية و سيناريو تشويقي متميز مع اخراج من اروع ما راينا في رمضان لحد الان .
إنها تونس مثلما لم نراها من قبل ،، ديكور وأزياء ازهت العيون و الانظار وشراكة تونسية جزائرية ناجحة اضافة الى استفادة موفقة من الخبرات التركية القوية .
تجاوزت المشاهدات لمسلسل مشاعر عبر اربع قنوات في نفس الوقت وهي :
قناة قرطاج+ و قناة الحوار التونسي و قناة النهار الجزائرية و قناة الوسط الليبية .
وفاقت عبر البوتوب كل التوقعات في اول تجربة ضخمة لقناة قرطاج+ .
راهنت قناة قرطاج+ على الدراما القوية بعيدا عن البوز buzz و نجحت في هذا الخيار بل ذهبت اكثر من هذا لتقدم خدمة كبيرة للسياحة التونسية اذ أظهرت تونس في شكل لوحات نوعية من الجمال التي لن تترك المشاهد بدون رغبة لزيارة تونس .
شكرا من جديد لهذا النوع من الدراما التي تسوق للتراث و السياحة التونسية .
لكن السؤال الآن : متى يعود الجزء الثاني ؟؟؟
إنها تونس مثلما لم نراها من قبل ،، ديكور وأزياء ازهت العيون و الانظار وشراكة تونسية جزائرية ناجحة اضافة الى استفادة موفقة من الخبرات التركية القوية .
تجاوزت المشاهدات لمسلسل مشاعر عبر اربع قنوات في نفس الوقت وهي :
قناة قرطاج+ و قناة الحوار التونسي و قناة النهار الجزائرية و قناة الوسط الليبية .
وفاقت عبر البوتوب كل التوقعات في اول تجربة ضخمة لقناة قرطاج+ .
راهنت قناة قرطاج+ على الدراما القوية بعيدا عن البوز buzz و نجحت في هذا الخيار بل ذهبت اكثر من هذا لتقدم خدمة كبيرة للسياحة التونسية اذ أظهرت تونس في شكل لوحات نوعية من الجمال التي لن تترك المشاهد بدون رغبة لزيارة تونس .
شكرا من جديد لهذا النوع من الدراما التي تسوق للتراث و السياحة التونسية .
لكن السؤال الآن : متى يعود الجزء الثاني ؟؟؟
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