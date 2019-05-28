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مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد يعبر عن استنكاره لما جد في لقاء النجم الساحلي والترجي الرياضي

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
وات - عبر مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد خلال اجتماعه الاستثنائي امس الاثنين عن "انشغاله الشديد واستنكاره لما جد من احداث" في ذهاب الدور النهائي لبطولة القسم الوطني (أ) الذي اقيم مساء السبت بسوسة.

وقرر بعد الاطلاع على ورقة المقابلة والتقارير المضافة من الحكام والمراقبين الفنيين والمراقب الاداري: - استدعاء الممثل القانوني للنجم الساحلي لحضور اجتماع مكتب الرابطة المقرر اليوم الثلاثاء.
- استدعاء كل من حمدي الهمامي واشرف السعفي ونورالدين ماوة من النجم الساحلي للمثول امام لجنة التاديب اليوم الثلاثاء.

- استدعاء كل من حمدي عيسى وجهاد العرعار من الترجي الرياضي التونسي للمثول امام لجنة التاديب اليوم الثلاثاء.
ويذكر ان هذه المباراة شهدت احداث شغب وعنف وتوقفت لفترة تجازوت نصف الساعة بعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني والنتيجة كانت لفائدة الترجي الرياضي (20-14) وتم استئناف اللعب بعد اخراج الجماهير من القاعة.
وانتهت المباراة بفوز الترجي الرياضي 29-28 وسيقام اياب الدور النهائي يوم السبت 1 جوان القادم بقاعة الزواوي بالعاصمة.

  
  
     
  
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