أبواق بن زايد: تونس تحولت إلى سجن كبير منذ سنة 2011.. 90 ألف باحث هاجروا.. انتشار استهلاك المخدرات وارتفاع أعداد المنتحرين

Mardi 28 Mai 2019



قام موقع العين الاماراتي باستدعاء ثلة من التونسيين وبعد ان وزع عليهم القاب المختص والباحث والدكتور.. شرع في استعمالهم بشكل مهين لضرب التجربة التونسية والتمكين لطروحات محمد بن زايد التي يقودها في مصر و ليبيا واليمن ويشرف بفضلها على اخطر مؤامرة تستهدف الامة منذ النكبة، حيث اشترى السلطة في البحرين كما في مصر، وحول المملة البحرينية إلى وكر للخيانة تدور فيه آخر اللمسات تمهيدا لإعلان صفقة القرن. هذا العميل والى جانب إدارته لمؤامرات اخرى على ارض العرب، يسعى جاهدا الى افشال الاستحقاق الانتخابي القادم في تونس وذلك باستعمال تشكيلة من الـڨومية.الملفت ان إعلام بن زايد مر الى مرحلة اخرى خطيرة، واصبح يتعمد تسفيه السلطة التونسية وليس النهضة أو أنصار الثورة، فقد واصل في سرد فصول الهجوم "الارهابي" على احد المقاهي في تونس والذي أكد موقع العين انه تم من طرف مئات المتطرفين العائدين من بؤر التوتر في سوريا والعراق، كما أكد ان صاحب المقهى أتصل بالأمن الذي لم يتمكن من الاقتراب من المقهى لكثرة عدد المتطرفين المهاجمين، وظلت بقية سيارات الأمن التونسي تنتظر التعزيزات بعيدا لمدة ساعة كاملة، ثم مر الموقع الى ابشع من ذلك حين كذب رواية السلطات الرسمية التي قدمت فيها الحقيقة واتهم وزارة الداخلية " وفي الوقت الذي نفت فيه وزارة الداخلية في حكومة الشاهد والإخوان في بيان لها، الأحد، أي علاقة بين الحادثة وأهداف إرهابية، صنّف مراقبون للشأن التونسي، هذا العمل بالإرهابي، بما يؤكد تخاذل الحكومة مع مظاهر التطرف والسلوك العدواني لتفريعات الإخوان في البلاد" اذا هي سابقة، بما ان الامارات كانت تعتمد التخريب وبث الفتنة وشراء الذمم لكنها كانت تتظاهر بسلوك الدولة في علاقتها بالدولة الأخرى، هذه المرة خرجت رأسا لتكذّب رواية الداخلية وتثبت رواية عصاباتها التي بثتها في الاعلام والمؤسسات والهيئات والبرلمان وغيره من القطاعات الحساسة.هجوم شنه المئات من المتطرفين القادمين من بؤر الإرهاب.. 20 جريحا وخسائر أخرى.. سكب البنزين لحرق المقهى بمن فيها من عمال وحرفيين.. فشل الأمن وخوفه من الجماعات المتطرفة وبقائه على الحياد لساعة حتى تصل التعزيزات.. النهضة تقوم بمحاولة لحرق الفنانين، بدعوى ان الفنون هي ضرب من الزندقة.. النهضة هي الحاضنة الرئيسية لكتيبة عقبة بن نافع.. اخوان تونس خطر على حرية المرأة والبحث العلمي، وأعداء للابتكار وللاكتشافات والتقدم.. تونس تحولت إلى سجن كبيرمنذ سنة 2011، ما دفع 90 ألف باحث إلى الهجرة خارج البلاد... انتشار الظواهر الخطيرة كاستهلاك المخدرات وارتفاع أعداد المنتحرين، جراء منظومة الحكم التي سرقت الأمل في المستقبل لأغلبية التونسيين...كل هذا الطوفان من الكذب السميك الغليظ الخارق، رشح من اعلام محمد بن زايد، وذلك ضمن خطة رباعية او خماسية الابعاد تلعب فيها الاشاعة والمال راس حربة لنزع شوكة سبعطاش ديسمبر وايقاف مسار الحرية والكرامة والايذان بعودة شعب تونس الى الزريبة.اللوم ليس على محمد بن زايد او سعد حداد الخليج، ولا على فيلق القوّادة المتونس الذي باع منذ زمن وغسل فؤاده من شبهة الوطنية، العتب على بعض أبناء الثورة الذين يتجاهلون أو يتندرون بخطورة الوباء الاماراتي، ويتهمون كل من يطلق صيحة الفزع بالمبالغة ومحاولة صرف النظر عن القضايا الحقيقة، هؤلاء ينسحب عليهم المثل التونسي، "العزوز هازها الواد وهي تقول العام صابة"، قضايا ماذا ايها الاحمق! والعرّاب الإماراتي أسقط مصر واليمن وزرع الألغام في ليبيا، وتفنن في الخيانة حتى انه رفض عقد صفقة القرن في واشنطن او تل ابيب واختار لها المنامة!! بعض العاهات الثورية، بعض الخبل الثوري لا ينقصه الغباء ولا الحقد، يعلم هؤلاء يقينا ان مجرم الإمارات يده عابرة للقارات، و يتغافلون عن ذلك فقط لانهم يستعذبون تركيزه على النهضة! ايها الحمقى، الم يستعذب قبلكم غالبية الطيف السياسي محرقة التسعينات بل واسهموا فيها، ولما رحّلت بعض اجزاء النهضة الى المقابر البعض الى السجون والبعض الآخر الى المهاجر، عاد الطيف السياسي يبحث عن العسل عند الفرززو!! ايها الحمقى لو سقطت النهضة لا قدر الله ستذهبون بعدها للفرززو طلبا للعسل المصفى، حينها ستكتشفون انه حية بومغرف! خنش بوسبعة روس...سم.. هو سم وليس بعسل! ولا حتى تخ ولا حتى وسخ ولا حتى زڨ!!! حينها ستدركون ان النهضة سقطت خلال تسعينات القرن الماضي حين كانت تحاول بشرف.. بينما سقط غيرها حين كان يخون بلا شرف.. إن التاريخ لا يعيد نفسه، بل انتم من تستميتون في إعادته لدواعي حمقاء.