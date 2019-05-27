مصر.. منع بث برنامج تلفزيوني شهير لخروجه عن ''القيم''

Lundi 27 Mai 2019
الأناضول - القاهرة - منعت مصر، الإثنين، بث برنامج تلفزيوني شهير، جراء ما اعتبرته "خروجا عن القيم والأخلاق واستخدام عبارات مسيئة ومخالفة المعايير والأعراف".
وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، في بيان، إنه تقرر منع بث برنامج "شيخ الحارة" فى أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية.
كما وجه إنذارًا لفضائية "القاهرة والناس" (خاصة) بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.
وأوضح المجلس أن القرار جاء بعد مطالعة الحلقة المعروضة 25 مايو (أيار) الجاري وما فيها من "خروج عن القيم والأخلاق والخوض فى الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ومخافة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف".
واستضاف البرنامج في الحلقة المذكورة الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، التي هاجمت بشدة المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، بعبارات "مسيئة"، مشيرة إلى أنها كانت زوجته لفترة من الوقت، رغم أن يوسف نفسه نفى مرارًا ارتباطه بها.
و"شيخ الحارة" برنامج حواري يعرض في شهر رمضان ويشهد مواجهات جريئة مع مشاهير بالفن والسياسة، ويكشف عن أسرار في حياتهم الشخصية والعملية.
ولم يعلق البرنامج أو القناة على قرار وقف البث حتى مساء الإثنين.
وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، في بيان، إنه تقرر منع بث برنامج "شيخ الحارة" فى أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية.
كما وجه إنذارًا لفضائية "القاهرة والناس" (خاصة) بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.
وأوضح المجلس أن القرار جاء بعد مطالعة الحلقة المعروضة 25 مايو (أيار) الجاري وما فيها من "خروج عن القيم والأخلاق والخوض فى الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ومخافة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف".
واستضاف البرنامج في الحلقة المذكورة الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، التي هاجمت بشدة المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، بعبارات "مسيئة"، مشيرة إلى أنها كانت زوجته لفترة من الوقت، رغم أن يوسف نفسه نفى مرارًا ارتباطه بها.
و"شيخ الحارة" برنامج حواري يعرض في شهر رمضان ويشهد مواجهات جريئة مع مشاهير بالفن والسياسة، ويكشف عن أسرار في حياتهم الشخصية والعملية.
ولم يعلق البرنامج أو القناة على قرار وقف البث حتى مساء الإثنين.
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Par:Nouri (Switzerland )
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