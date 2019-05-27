رئيس النمسا يكلّف وزير المالية بتسيير أعمال الحكومة

Lundi 27 Mai 2019
الأناضول - فيينا - أعلن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، الإثنين، تعيين وزير المالية المالية هارتفيغ لوغر، رئيسا لحكومة تسيير أعمال في البلاد، لحين تحديد حكومة مؤقتة، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومة سيباستيان كورس.
وأكد فان دير بيلين في تصريح صحفي، أن وزراء الحكومة التي حجب البرلمان الثقة عنهم، سيواصلون تأدية مهماتهم لحين تحديد حكومة مؤقتة.
وشدد أن "الدستور النمساوي ينص على ضرورة عدم شغور الوزارات في البلاد، وهذا يشمل الفترة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة القادمة".
وأوضح أنه أجرى محادثات مع الأطراف، وخاصة قادة الأحزاب السياسية، لتحديد مستشار مؤقت يقود البلاد لحين الانتخابات المبكرة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقرر برلمان النمسا في جلسة استثنائية عقدها اليوم، حجب الثقة عن المستشار سيباستيان كورس وحكومته وإجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومن المنتظر أن يعين الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلين، مستشارا جديدا يقود البلاد حتى موعد الانتخابات المبكرة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الائتلافية اليمينية في النمسا، والمتشكلة من حزبي الشعب الحاكم والحرية، قد تفككت الأسبوع الماضي، عقب إعلان كورس إنهاء التحالف مع حزب الحرية اليميني مطالبًا بانتخابات مبكرة.
يشار إلى أن الرئيس السابق لحزب الحرية ونائب رئيس الوزراء هاينز كريستيان ستراشي، قدم استقالته من الحزب والحكومة، الأسبوع الماضي، بعد نشر صحف وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا ظهر فيه خلال اجتماعه عقده عام 2017 مع مستثمر روسي في جزيرة إيبيزا الإسبانية، وهو يتعهد بتسليم بعض المناقصات الحكومية إلى روسيا في حال تم تقديم مساعدات لحزبه.
وأكد فان دير بيلين في تصريح صحفي، أن وزراء الحكومة التي حجب البرلمان الثقة عنهم، سيواصلون تأدية مهماتهم لحين تحديد حكومة مؤقتة.
وشدد أن "الدستور النمساوي ينص على ضرورة عدم شغور الوزارات في البلاد، وهذا يشمل الفترة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة القادمة".
وأوضح أنه أجرى محادثات مع الأطراف، وخاصة قادة الأحزاب السياسية، لتحديد مستشار مؤقت يقود البلاد لحين الانتخابات المبكرة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقرر برلمان النمسا في جلسة استثنائية عقدها اليوم، حجب الثقة عن المستشار سيباستيان كورس وحكومته وإجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومن المنتظر أن يعين الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلين، مستشارا جديدا يقود البلاد حتى موعد الانتخابات المبكرة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الائتلافية اليمينية في النمسا، والمتشكلة من حزبي الشعب الحاكم والحرية، قد تفككت الأسبوع الماضي، عقب إعلان كورس إنهاء التحالف مع حزب الحرية اليميني مطالبًا بانتخابات مبكرة.
يشار إلى أن الرئيس السابق لحزب الحرية ونائب رئيس الوزراء هاينز كريستيان ستراشي، قدم استقالته من الحزب والحكومة، الأسبوع الماضي، بعد نشر صحف وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا ظهر فيه خلال اجتماعه عقده عام 2017 مع مستثمر روسي في جزيرة إيبيزا الإسبانية، وهو يتعهد بتسليم بعض المناقصات الحكومية إلى روسيا في حال تم تقديم مساعدات لحزبه.
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Par:Nouri (Switzerland )
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