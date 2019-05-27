دليلة المفتاحي: لا أحضر برامج التلفزة لأنها تشعرني أني في الشارع

Lundi 27 Mai 2019



باب نات

- قالت نجمة الدراما التونسية دليلة مفتاحي أنها لا تحضر البرامج التلفزية رغم الدعوات لانها تشعر انها جالسة في الشارع و لا تحترم الضيف مؤكدة ان العمل هو الذي يصنع الشعبية .. و اضافت لدى استضافتها في الاذاعة الوطنية أن المشهد الاعلامي ملوّث لكنه سيتحسن ، كما أشارت انها ابنة المسرح و السينما قبل التلفزيون و شاركت في بطولة اعمال عديدة و لها عمل مسرحي جديد هذا الصيف .و الجدير بالذكر ان الممثلة دليلة المفتاحي سيقع تكريمها في مهرجان التلفزيون العربي .