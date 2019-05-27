حكومة لا تحترم نفسها !

Lundi 27 Mai 2019



قلناها و نقولها للمرة الالف : احترموا ابائنا و امهاتنا المتقاعدين، فصرف جراياتهم في اوقاتها المالوفة و دون تاخير هو واجب و ليس مزية .لا حياة لمن تنادي ، ليتكرر في كل شهر المشهد المؤسف لنساء و رجال يعانون في أغلبهم من الامراض المزمنة و من ضيق الحال و يكابدون مسؤولية الانفاق على ابنة أو ابن بطال و اكثر ...و هم واقفون امام فروع البنوك و مراكز البريد في انتظار متعب و مرهق و ممل ل"صبان الشهرية" من عدمه .ايتها الحكومة ، قليلا من الحياء و" صون قدرك " ، لأن صبر الناس و خصوصاً ابائنا و امهاتنا المتقاعدين الذين هم من المفروض اولوية و خط أحمر ، قد بدء ينفذ .يكفي ان تنزلوا أيها الوزراء من ابراجكم العاجية لتسمعوا ما لا يخطر على بالكم من ادعية النساء و الرجال على حد السواء و الذين لا يطالبون في الحقيقة الا بحقوقهم المشروعة التي تعبوا من اجل تحصيلها عشرات السنين و دفعوا من مالهم و صحتهم الشيء الكثير .للمرة الاخيرة ، أقول للحكومة :"احشموا على رواحكم خير " ،عار عليكم ان تهينوا من بنوا الدولة بهاته الطريقة المخزية .