حكومة لا تحترم نفسها !

Lundi 27 Mai 2019
مرتجى محجوب
قلناها و نقولها للمرة الالف : احترموا ابائنا و امهاتنا المتقاعدين، فصرف جراياتهم في اوقاتها المالوفة و دون تاخير هو واجب و ليس مزية .
لا حياة لمن تنادي ، ليتكرر في كل شهر المشهد المؤسف لنساء و رجال يعانون في أغلبهم من الامراض المزمنة و من ضيق الحال و يكابدون مسؤولية الانفاق على ابنة أو ابن بطال و اكثر ...و هم واقفون امام فروع البنوك و مراكز البريد في انتظار متعب و مرهق و ممل ل"صبان الشهرية" من عدمه .
ايتها الحكومة ، قليلا من الحياء و" صون قدرك " ، لأن صبر الناس و خصوصاً ابائنا و امهاتنا المتقاعدين الذين هم من المفروض اولوية و خط أحمر ، قد بدء ينفذ .
يكفي ان تنزلوا أيها الوزراء من ابراجكم العاجية لتسمعوا ما لا يخطر على بالكم من ادعية النساء و الرجال على حد السواء و الذين لا يطالبون في الحقيقة الا بحقوقهم المشروعة التي تعبوا من اجل تحصيلها عشرات السنين و دفعوا من مالهم و صحتهم الشيء الكثير .
للمرة الاخيرة ، أقول للحكومة :"احشموا على رواحكم خير " ،
عار عليكم ان تهينوا من بنوا الدولة بهاته الطريقة المخزية .
قلناها و نقولها للمرة الالف : احترموا ابائنا و امهاتنا المتقاعدين، فصرف جراياتهم في اوقاتها المالوفة و دون تاخير هو واجب و ليس مزية .
لا حياة لمن تنادي ، ليتكرر في كل شهر المشهد المؤسف لنساء و رجال يعانون في أغلبهم من الامراض المزمنة و من ضيق الحال و يكابدون مسؤولية الانفاق على ابنة أو ابن بطال و اكثر ...و هم واقفون امام فروع البنوك و مراكز البريد في انتظار متعب و مرهق و ممل ل"صبان الشهرية" من عدمه .
ايتها الحكومة ، قليلا من الحياء و" صون قدرك " ، لأن صبر الناس و خصوصاً ابائنا و امهاتنا المتقاعدين الذين هم من المفروض اولوية و خط أحمر ، قد بدء ينفذ .
يكفي ان تنزلوا أيها الوزراء من ابراجكم العاجية لتسمعوا ما لا يخطر على بالكم من ادعية النساء و الرجال على حد السواء و الذين لا يطالبون في الحقيقة الا بحقوقهم المشروعة التي تعبوا من اجل تحصيلها عشرات السنين و دفعوا من مالهم و صحتهم الشيء الكثير .
للمرة الاخيرة ، أقول للحكومة :"احشموا على رواحكم خير " ،
عار عليكم ان تهينوا من بنوا الدولة بهاته الطريقة المخزية .
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Par:RESA67 (France )
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