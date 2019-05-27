Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  

حكومة لا تحترم نفسها !

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
مرتجى محجوب

قلناها و نقولها للمرة الالف : احترموا ابائنا و امهاتنا المتقاعدين، فصرف جراياتهم في اوقاتها المالوفة و دون تاخير هو واجب و ليس مزية .
لا حياة لمن تنادي ، ليتكرر في كل شهر المشهد المؤسف لنساء و رجال يعانون في أغلبهم من الامراض المزمنة و من ضيق الحال و يكابدون مسؤولية الانفاق على ابنة أو ابن بطال و اكثر ...و هم واقفون امام فروع البنوك و مراكز البريد في انتظار متعب و مرهق و ممل ل"صبان الشهرية" من عدمه .

ايتها الحكومة ، قليلا من الحياء و" صون قدرك " ، لأن صبر الناس و خصوصاً ابائنا و امهاتنا المتقاعدين الذين هم من المفروض اولوية و خط أحمر ، قد بدء ينفذ .

يكفي ان تنزلوا أيها الوزراء من ابراجكم العاجية لتسمعوا ما لا يخطر على بالكم من ادعية النساء و الرجال على حد السواء و الذين لا يطالبون في الحقيقة الا بحقوقهم المشروعة التي تعبوا من اجل تحصيلها عشرات السنين و دفعوا من مالهم و صحتهم الشيء الكثير .

للمرة الاخيرة ، أقول للحكومة :"احشموا على رواحكم خير " ،
عار عليكم ان تهينوا من بنوا الدولة بهاته الطريقة المخزية .

  
  
     
  
festival-148c3763091e3679729e05cba22cb5ee-2019-05-27 17:57:48






0 de 0 commentaires pour l'article 183044



En continu

الاثنين 27 ماي 2019 | 22 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:56 19:31 16:07 12:23 05:03 03:13
20°
 20° % 68 :الرطــوبة
تونــس 16°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1626°-1824°-1723°-1624°-17
  • Avoirs en devises
    13167,4

  • (27 mai)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =2,98830 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 mai)   247,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558977619|183044 350|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires