الترجي الرياضي يعترض على تعيين الغامبي باكاري غاساما لادارة مباراة اياب الدور النهائي لكاس ابطال افريقيا

Lundi 27 Mai 2019



وات

- اعترض فريق الترجي الرياضي التونسي على تعيين الحكم الغامبي باكاري غاساما لادارة مباراة اياب الدور النهائي لكاس ابطال افريقيا لكرة القدم امام الوداد البيضاوي المغربي مساء الجمعة 31 ماي الجاري انطلاقا من الساعة 22 بملعب رادس .وافاد الترجي في رسالة مطولة بعث بها الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ونشرها على موقعه الرسمي على الانترنت " ان الحكم غاساما كان قد انحاز لفريق الوداد البيضاوي في نهائي 2017 امام الاهلي المصري كما حرم الترجي من ضربة جزاء في رادس امام مازيمبي في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية " .وعين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الغامبي باكاري غاساما لادارة مقابلة الاياب بمساعدة السينغاليين جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا.وسيكون البوتسواني جوشيا بوندو حكما رابعا فيما تم تعيين الزامبي جاني سيكازوي على رأس الفريق المكلف بتقنية "الفار".وكان لقاء الذهاب الذي اقيم يوم الجمعة الماضي بالعاصمة المغربية الرباط انتهى بالتعادل 1-1.