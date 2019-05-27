كأس أمم إفريقيا 2019 - مبادرة تونسية بتغيير توقيت بعض المباريات تجنبا لمخاطر على صحة اللاعبين

Lundi 27 Mai 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" ان وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم تقدم في محادثة مباشرة مع رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد بطلب لاعادة النظر في توقيت مقابلات كاس امم افريقيا نظرا للاضرار الصحية التي قد تنجر عن خوض المقابلات في توقيت غير ملائم تفوق فيه درجة الحرارة 40 و45 درجة.
وذكر بان الاتحاد الدولي لكرة القدم اضطر الى برمجة كأس العالم 2022 في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر عوضا عن شهري جوان وجويلية كما جرت العادة في البطولات السابقة وذلك تجنبا للمخاطر المنجر عن اللعب في طقس حار.
واوضحت الجامعة ان رئيس الإتحاد الإفريقي ابدى تفهمه لموقف الجامعة التونسية لكرة القدم في انتظار الموقف الرسمي من اللجنة الطبية للإتحاد الإفريقي.
وتجدر الإشارة إلى أن وديع الجريء عقد امس الاحد بمقر الجامعة اجتماعا طبيا طارئا أكد خلاله الأطباء الحاضرون على ضرورة استجابة الإتحاد الإفريقي للطلب التونسي الذي سيكون مرفوقا بتقرير طبي مدعم بكل المعطيات العلمية سيقع إرساله للهيكل القاري خلال هذا الأسبوع.
واشارت الجامعة الى انه من المنتظر أن تتوسع المبادرة التونسية لتشمل بلدان شمال إفريقيا في انتظار تبنيها لاحقا من قبل العديد من المنتخبات الافريقية.
وذكر بان الاتحاد الدولي لكرة القدم اضطر الى برمجة كأس العالم 2022 في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر عوضا عن شهري جوان وجويلية كما جرت العادة في البطولات السابقة وذلك تجنبا للمخاطر المنجر عن اللعب في طقس حار.
واوضحت الجامعة ان رئيس الإتحاد الإفريقي ابدى تفهمه لموقف الجامعة التونسية لكرة القدم في انتظار الموقف الرسمي من اللجنة الطبية للإتحاد الإفريقي.
وتجدر الإشارة إلى أن وديع الجريء عقد امس الاحد بمقر الجامعة اجتماعا طبيا طارئا أكد خلاله الأطباء الحاضرون على ضرورة استجابة الإتحاد الإفريقي للطلب التونسي الذي سيكون مرفوقا بتقرير طبي مدعم بكل المعطيات العلمية سيقع إرساله للهيكل القاري خلال هذا الأسبوع.
واشارت الجامعة الى انه من المنتظر أن تتوسع المبادرة التونسية لتشمل بلدان شمال إفريقيا في انتظار تبنيها لاحقا من قبل العديد من المنتخبات الافريقية.
En continu
- Hier 18:18 الكرنيش- سوسة : وفاة طفيلن اثر اندلاع حريق
- Hier 18:10 الزرقوني في مأزق!
- Hier 17:57 حكومة لا تحترم نفسها !
- Hier 13:10 امضاء اتفاق مراجعة الربح لبيع المحروقات
- Hier 12:56 رئيس الجمهورية يستقبل الشاهد
- Hier 01:28 كيف نقرأ انتخابات السوق الجديد ؟
- Hier 22:37 السعودية تدعو قطر رسميا لحضور ''قمة مكة''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:56
|19:31
|16:07
|12:23
|05:03
|03:13
|
18°
|18°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|18°-17
|25°-19
|24°-17
|23°-16
|24°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 73 763) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 164) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 53 137) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 52 901) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 49 457) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 211) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 737) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 704) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 641) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 003) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 523) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 214) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 890) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 828) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 478) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 403) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 206) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 146) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 094) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 940) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: نبيل القروي: أنا دُرت تونس دشرة دشرة، حسّيت بالتوانسة وقرّرت نترشّح للرئاسة لانقاذ البلاد