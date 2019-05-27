كأس أمم إفريقيا 2019 - مبادرة تونسية بتغيير توقيت بعض المباريات تجنبا لمخاطر على صحة اللاعبين

Lundi 27 Mai 2019



وات

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" ان وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم تقدم في محادثة مباشرة مع رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد بطلب لاعادة النظر في توقيت مقابلات كاس امم افريقيا نظرا للاضرار الصحية التي قد تنجر عن خوض المقابلات في توقيت غير ملائم تفوق فيه درجة الحرارة 40 و45 درجة.وذكر بان الاتحاد الدولي لكرة القدم اضطر الى برمجة كأس العالم 2022 في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر عوضا عن شهري جوان وجويلية كما جرت العادة في البطولات السابقة وذلك تجنبا للمخاطر المنجر عن اللعب في طقس حار.واوضحت الجامعة ان رئيس الإتحاد الإفريقي ابدى تفهمه لموقف الجامعة التونسية لكرة القدم في انتظار الموقف الرسمي من اللجنة الطبية للإتحاد الإفريقي.وتجدر الإشارة إلى أن وديع الجريء عقد امس الاحد بمقر الجامعة اجتماعا طبيا طارئا أكد خلاله الأطباء الحاضرون على ضرورة استجابة الإتحاد الإفريقي للطلب التونسي الذي سيكون مرفوقا بتقرير طبي مدعم بكل المعطيات العلمية سيقع إرساله للهيكل القاري خلال هذا الأسبوع.واشارت الجامعة الى انه من المنتظر أن تتوسع المبادرة التونسية لتشمل بلدان شمال إفريقيا في انتظار تبنيها لاحقا من قبل العديد من المنتخبات الافريقية.