ثلاث تونسيات تتحصلن على جائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل دليل عملي، في مشروع ''تعزيز المساواة بين الجنسين خلف الكاميرا''

Lundi 27 Mai 2019



وات

- تحصلت كل من نرجس طرشاني على جائزة أفضل سيناريو، ومنال السويسي وإيناس الشريف على جائزة أفضل دليل عملي وذلك في إطار مشروع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) المتعلق ب "تعزيز المساواة بين الجنسين خلف الكاميرا".كما توجت في اطار نفس المشروع اربع نساء فلسطينيات اذ تم تتويج كل من أمجاد هب الريح وآثار الجديلي، مناصفة بجائزة أفضل سيناريو، وكذلك أسماء المصري وبيان عليان بجائزة أفضل دليل عملي، وذلك خلال الفعالية الختامية لهذا المشروع والتي عقدت مؤخرا بالعاصمة ببادرة من "كوثر".وقد مكن المشروع من تمكين ما يناهز خمسين من العاملين في مجال السينما من المحترفين والهواة في كل من تونس وفلسطين من الاستفادة من برنامج تدريبياستمر لمدة ستة أشهر، واستهدف بناء قدراتهم في مجال كتابة سيناريوهات وبلورة أدلة عملية من منظوري النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال صناعة السينما.وقد أفضى المشروع الذي انعقدت في إطاره 7 دورات تدريبية وورش كتابة، إلى بلورة 16 سيناريو ودليلين عمليين.ويندرج مشروع "تعزيز المساواة بين الجنسين خلف الكاميرا "الذي يمتد على 12 شهرا، ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي "نحو مزيد المساواة بين الجنسين: تعزيز صورة المرأة في القطاع السمعي البصري في جنوب المتوسط"، وينفذ من قبل الاتحاد الأوروبي بقيادة انتار ار في إسبانيا بالتعاون لمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما في تونس ووكالة الثقافة والإعلام في أوروبا ، والمؤتمر الدائم للمشغلين السمعي البصري المتوسطي في إيطاليا ومعهد سكرين انستيتيوت بيروت في لبنان.