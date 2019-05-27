المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة سيشارك في مونديال استراليا 2019 والقرعة يوم 7 جوان المقبل

Lundi 27 Mai 2019



وات

- اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة ان تونس ستنظم لاول مرة في افريقيا مسابقة رابطة الابطال الافريقية في مدينة هبيرة ( ولاية المهدية) وذلك في " نطاق اللامركزية و تنشيط المدن والقرى والارياف ونشر هذا الاختصاص في جميع الجهات و المناطق" حسب ما جاء في بيان للجامعة بمناسبة اختتام موسم 2018-2019 .وافادت الجامعة ان المنتخب التونسي ترشح لمونديال استراليا وانه سينطلق خلال الشهر المقبل في التحضيرات لضمان اسباب مشاركة مشرفة للراية الوطنية في كاس العالم.ويذكر ان عملية القرعة الخاصة بالمونديال ستجري يوم 7 جوان المقبل .وتستضيف مدينة بيرث الاسترالية مونديال كرة القدم المصغرة من 1 الى 11 اكتوبر المقبل.وسيكون التحكيم التونسي ممثلا في مونديال استراليا 2019 من خلال محمد فارس القوي ومجدي الهادفي.واوضحت الجامعة من ناحية اخرى انه تم الترفيع في عدد الفرق المنخرطة ليصل قرابة 100 جمعية كما تم التشجيع على تاسيس فرق جديدة وصل عددها الى 156 جمعية تاسست في الاختصاص في جميع الجهات واضافت ان عدد المقابلات التي تم تامينها و تنظيمها وصل الى اكثر من 1500 مقابلة ادارها وراقبها قرابة 6000 حكم وحكمة.كما بينت الجامعة انها ركزت هذا الموسم ادارة فنية يسيرها ناجح قاسم وقد ساهم ذلك بشكل واضح في تحسن مستوى المنتخب و تكوين الممرنين و الحكام للموسم المقبل .