نرمين صفر تتعرض لحادث خطير بسبب فقرة ''رمزي هل تعلم''

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - تعرضت الفنانة الاستعراضية نرمين صفر الى حادث خطير بسبب فقرة " هل تعلم" لصاحبها " رمزي" والتي تبث على قناة التاسعة.
واتهمت نرمين صفر في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك "رمزي هل تعلم" بالهروب بعد الحادثة فيما تم نقلها للمصحة لتلقي العلاج.
وكتبت نرمين بن صفر في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" نحب نشكركم ونطمنكم احباءي الحمد الله تعديت مرحلة الخطر الي هي 24 ساعة ريسك كسر في الدماغ او نزيف داخلي كما صرح الأطباء ،للتصحيح انا لم اتعرض للإعتداء بالعنف او الثلب كما روج البعض اغمى عليا من فجعة اللعب الماسط "بالفوشيك "اثر تصوير الكاميرا خفية"طحت بطولي تضرب راسي في شوكة الباب حديد و تحل (12 غرزة )فنقلوني احباب الله ربي يباركهم الى مصحة #سكرة من دون فريق التصوير كما اعلموني الشهود "الجيران "انهم طلبو من "رمزي هل تعلم "ان ينقلوني بسيارت العمل لكنه هرب ووعد بالرجوع و لم يعد ولَم يقدم حتى اعتذار رسمي لذلك مانيش مسامحة في حقي."الحمد الله ربي حبني وحضرتلي رضاية امي ،شكر خاص للفنان Agrebi Mohamed Hediالي وقف معايا وقفت رجال في زمن غاب فيه الضمير و الإنسانية ربي يفضلكم"
واتهمت نرمين صفر في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك "رمزي هل تعلم" بالهروب بعد الحادثة فيما تم نقلها للمصحة لتلقي العلاج.
وكتبت نرمين بن صفر في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" نحب نشكركم ونطمنكم احباءي الحمد الله تعديت مرحلة الخطر الي هي 24 ساعة ريسك كسر في الدماغ او نزيف داخلي كما صرح الأطباء ،للتصحيح انا لم اتعرض للإعتداء بالعنف او الثلب كما روج البعض اغمى عليا من فجعة اللعب الماسط "بالفوشيك "اثر تصوير الكاميرا خفية"طحت بطولي تضرب راسي في شوكة الباب حديد و تحل (12 غرزة )فنقلوني احباب الله ربي يباركهم الى مصحة #سكرة من دون فريق التصوير كما اعلموني الشهود "الجيران "انهم طلبو من "رمزي هل تعلم "ان ينقلوني بسيارت العمل لكنه هرب ووعد بالرجوع و لم يعد ولَم يقدم حتى اعتذار رسمي لذلك مانيش مسامحة في حقي."الحمد الله ربي حبني وحضرتلي رضاية امي ،شكر خاص للفنان Agrebi Mohamed Hediالي وقف معايا وقفت رجال في زمن غاب فيه الضمير و الإنسانية ربي يفضلكم"
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
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