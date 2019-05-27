Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ya Msafer Wahdek  

نرمين صفر تتعرض لحادث خطير بسبب فقرة ''رمزي هل تعلم''

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - تعرضت الفنانة الاستعراضية نرمين صفر الى حادث خطير بسبب فقرة " هل تعلم" لصاحبها " رمزي" والتي تبث على قناة التاسعة.
واتهمت نرمين صفر في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك "رمزي هل تعلم" بالهروب بعد الحادثة فيما تم نقلها للمصحة لتلقي العلاج.

وكتبت نرمين بن صفر في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" نحب نشكركم ونطمنكم احباءي الحمد الله تعديت مرحلة الخطر الي هي 24 ساعة ريسك كسر في الدماغ او نزيف داخلي كما صرح الأطباء ،للتصحيح انا لم اتعرض للإعتداء بالعنف او الثلب كما روج البعض اغمى عليا من فجعة اللعب الماسط "بالفوشيك "اثر تصوير الكاميرا خفية"طحت بطولي تضرب راسي في شوكة الباب حديد و تحل (12 غرزة )فنقلوني احباب الله ربي يباركهم الى مصحة #سكرة من دون فريق التصوير كما اعلموني الشهود "الجيران "انهم طلبو من "رمزي هل تعلم "ان ينقلوني بسيارت العمل لكنه هرب ووعد بالرجوع و لم يعد ولَم يقدم حتى اعتذار رسمي لذلك مانيش مسامحة في حقي."الحمد الله ربي حبني وحضرتلي رضاية امي ،شكر خاص للفنان Agrebi Mohamed Hediالي وقف معايا وقفت رجال في زمن غاب فيه الضمير و الإنسانية ربي يفضلكم"

  
  
     
  
festival-eb46e138b021af0d07591ce2473fdc09-2019-05-27 11:47:38






0 de 0 commentaires pour l'article 183013



En continu

الاثنين 27 ماي 2019 | 22 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:56 19:31 16:07 12:23 05:03 03:13
18°
 22° % 88 :الرطــوبة
تونــس 17°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
22°-1725°-1924°-1623°-1625°-17
  • Avoirs en devises
    113122,9

  • (24 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33888 DT        1$ =2,99941 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mai)   449,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558955718|183013 1450|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires