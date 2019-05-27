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النجم الساحلي يعزز صفوفه بالمهاجم الايفواري سليمان كوليبالي

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
وات - اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تعاقده مع المهاجم الايفواري سليمان كوليبالي (24 سنة) لمدة اربعة مواسم.

وسبق لهذا المهاجم الايفواري ان خاض العديد من التجارب الاحترافية في ايطاليا وانقلترا وسكتلندا كما انه لعب في صفوف الاهلي المصري سنة 2017.


وكان كوليبالي تالق بالخصوص في كاس العالم لاقل من 17 سنة التي اقيمت سنة 2011 بالمكسيك بحصوله على جائزة افضل هداف برصيد 9 اهداف.

  
  
     
  
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